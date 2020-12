Rebelión de una intendenta: decretó acto de colación

Tras la polémica que genera la autorización de actos presenciales de fin de cursada en toda la provincia, María Espinosa , intendenta de Las Lajas confirmó en Noticiero Central Segunda Edición que pese a que los directivos decidieron solo hacerlo virtual, los padres organizarán un acto con todos los protocolos sanitarios para el 20 de diciembre.

Espinosa que a su vez tiene a su hija que egresará este año del CPEM Nº5 consideró “desacertada” la decisión "en soledad" de los directivos. Los padres y los alumnos "quedaron fuera de la toma de decisiones que solo fue de unos pocos docentes".

Espinosa: “La pandemia no nos puede robar el acto de fin de año y esa foto que vamos a recordar año tras año”.

Consultada por los protocolos para la entrega de diplomas presencial, la funcionaria explicó que “el estado durante 8 meses nos dijo cuales eran las medidas preventivas: uso de babrijo, distancia social y lavado de manos. Si nosotros respetamos podemos disfrutar de este momento” que consideró "único e irrepetible".

Asimismo, agregó que “desde el municipio pusimos a disposición una cancha de césped natural y nos adherimos al protocolo provincial que tiene que ser en un espacio abierto y presentamos un protocolo donde cada familia deberá estar en una isla y que un integrante de la familia hará la entrega del diploma”, pero que aún así la respuesta de los directivos fue un “no rotundo”.

No todos los alumnos recibirán el diploma por la nueva modalidad de “en proceso” o “aprobado”.

Espinosa cuestionó el accionar de los directivos y contó que solo informaron que "no había dinero", pero "no nos dijeron cuál era el costo del acto ni tuvieron en cuenta los protocolos de salud que llevamos adelante hace 9 meses". “Que no tengan plata para la compra de la medalla es una excusa”, expresó.

Son 64 los alumnos egresados y “no todos los padres están de acuerdo (de hacer el acto presencial) y lo respetamos”.

Sobre el ciclo lectivo 2020 en medio de pandemia, se refirió a que “los docentes tuvieron que aprender a dictar clases por zoom y nosotros como padres también tuvimos que aprender. Los cambios fueron sociales, no fue solo una parte”.