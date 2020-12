Declararon en rebeldía al juez Piedrabuena y su esposa

La jueza de Garantías Patricia Lupica Cristo declaró “en rebeldía” al juez Diego Piedrabuena y su esposa, Liliana Geldrez, al cabo de otra bochornosa audiencia en la que el fiscal Maximiliano Breide Obeid intentó formularle cargos al matrimonio por el escándalo ocurrido el 12 de diciembre en un hipermercado de Neuquén.

Piedrabuena y Geldrez se desconectaron intempestivamente de la aplicación zoom luego que la magistrada rechazara el pedido de nulidad de la audiencia presentado por el abogado defensor Francisco Oneto y la abogada Soledad Pérez de León, ante el rechazo del fiscal jefe Pablo Vignaroli de apartar a Breide Obeid del caso.

A las dos y media de la tarde –puntual- comenzó el tercer intento por formular cargos contra Piedrabuna y su pareja. Pero el primer contratiempo fue una demora de 34 minutos en conectarse a la aplicación del defensor Oneto, quien ejerce desde Buenos Aires. Cuando Piedrabuena anunció que estaba preparado para ejercer su propia defensa, su abogado apareció en pantalla.

La Oficina Judicial había dispuesto dos audiencias: a las 14:28 una de Control de la Investigación –supuestamente solicitada por Oneto- y la otra a las 14.30 para la Formulación de Cargos. Pero resultó que Oneto dijo no haber solicitado la primera audiencia y, como primera medida, pidió la nulidad de la diligencia, porque había rechazado la resolución de Vignaroli con la que se confirmó a Breide Obeid como fiscal.

Tanto Oneto como Pérez de León reclamaron la presencia de Vignaroli para que fundamente su resolución. “¿Cómo resolvió la recusación Vignaroli si nunca me escuchó?”, se quejó la abogada.

Tras el rechazo al planteo, la audiencia se tornó en un espectáculo bochornoso.

Hubo interrupciones permanentes en los usos de la palabra, desconexiones de la aplicación, pedidos de palabra fuera de término y acusaciones cruzadas de desconocimiento del Código Procesal Penal. Como si se tratara de una caldeada asamblea sindical, Piedrabuena y su esposa pedían la palabra a cada momento y cuando se las negaban apagaban la cámara y la audiencia de volvía a interrumpir.

El juez, quien sigue en funciones pese a que el TSJ giró tres sumarios internos a la Comisión Especial de Jurado de Enjuiciamiento, acusó a Breide de tener una “cuestión personal” y pidió su apartamiento. Y como un anuncio de lo que iba a ocurrir luego le señaló: “no voy a permitir que siga usted; que venga otro fiscal. Ya cometió prevaricato”.

El fiscal, en tanto, opinó que lo que estaba ocurriendo en la audiencia es “una vergüenza para todo el Poder Judicial”, y agregó que “el último día del año, le estamos dando a la sociedad un circo vergonzoso”.

Tras su intervención la jueza dispuso la continuidad de la audiencia y la formulación de cargos. Mientras, en la pantalla, Piedrabuena escribió por el chat: “no me dan el uso de la palabra” y “el operador de la Oficina Judicial no me puede silenciar”. Su última imagen fue vociferando en mute, y luego desapareció de la pantalla. Al mismo tiempo también su esposa.

Breide observó que Geldrez se desconectó. Dijo: “no se quiere presentar al proceso, está en rebeldía”. Y lo mismo cuando advirtió que también Piedrabuena había desaparecido. “Basta, no se puede jugar al prende y apaga; el imputado se desconectó y es una actitud procesal. Apagó lo poco que le quedaba de habilidad moral. No voy a pedir la detención de nadie, sí voy a pedir que se los declare en rebeldía por ausentarse deliberadamente de esta audiencia”.

Finalmente anticipó que la semana próxima será la fiscal del caso Silvia Moreira quien se hará cargo de la acusación.

La jueza Lupica Cristo, rechazó el pedido de suspensión de la audiencia y confirmó la declaración de rebeldía de Piedrabuena y Geldrez.