Día del médico entre reflexión, críticas y aprendizajes

La imagen que se viralizó en octubre, el médico Cristian Díaz, luego de intubar a un paciente con coronavirus en el hospital de Cutral Co.

Los médicos pasaron “su día”, y hubo sentimientos encontrados. ¿Es momento de festejar? “Uno no puede dejar de mirar para atrás y ver que pasó en todos estos meses” dijo Presidente del Colegio Médico de Neuquén, Omar Álvaro. “Es un momento de suma angustia y de vulnerabilidad, por el desconocimiento que trae una pandemia”.

Cierto es que el sistema de salud está más descomprimido, hay un poco de alivio ante la baja de contagios, pero “mucho para festejar no hay” remarcó Álvaro en 24/7 Canal de Noticias. “No se puede dejar de pensar en aquellos que perdieron la vida, y abrazar a los familiares de todos ellos. Hay una serie de sentimientos que juegan un doble papel”.

El 3 de diciembre fue como un día para la reflexión. “Los años de aprendizaje que todos hemos invertido en atender a los pacientes y a las familias, no alcanza para abordar una situación tan compleja y tan desconocida como puede ser una pandemia” en cualquier ámbito de la salud. “Se aprende eventualmente cómo hay que encarar y abordar una situación como esta” sostuvo.

La pandemia desnudó “los déficit que tenemos, no sólo en la actividad medica en general”, como el déficit del recursoS humanos “que no es algo nuevo”. “Hay una serie de improvisaciones y de cosas que no están bien en el sistema de salud en general” y la pandemia puso en relevancia todo eso.

¿Qué se puede considerar positivo? “Que la sociedad empezó a visualizar que la actividad médica tiene un rol que en las últimas décadas no se ponderó como en otras épocas”. Además Álvaro destacó que se logró trabajar de manera interrelacionada entre el sector privado de la seguridad social y el sistema público.

En Neuquén históricamente hubo una diferenciación entre ambos sectores, reconoció el médico, y la pandemia hizo que se pudiera trabajar en conjunto “entre las instituciones de internación y los primero niveles de atención, los colegios médicos aportando y tratando de buscar recursos humanos para ir a hacer atención de guardias y consultorios en los hospitales”.

“Eso realmente ha sido muy bueno, ojala sea un antes y un después porque hay muchas cosas para trabajar de forma institucional. Es uno de los ítems que más se reforzó, apuntaló y del cual podemos sacar mucho para poner en práctica mirando hacia adelante”.

