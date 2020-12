El paro de colectivos continúa hasta el miércoles

Continúa el conflicto con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y hay paro de colectivos en Neuquén hasta el miércoles. El cese de servicio será en dos franjas diarias (4 a 11 y 20 a 00) para las líneas Autobuses Neuquén. No descartan que continúen las medidas de fuerza, si no llegan a un acuerdo. Los trabajadores aseguraron que hasta que no esté el dinero depositado "no levantan nada".

"Hay muchas irregularidades en los pagos por eso optamos con interrumpir el servicio de colectivos de la empresa Autobuses Neuquén hasta que se normalice la situación. Nos cansamos, es muy grave esta situación, no nos pagan por zona desfavorable, tampoco feriados ni francos. Hay un límite”, sostuvo con enojo Claudio Coronel, secretario gremial de la UTA, en diálogo con la redacción mejorinformado.com

Según indicaron, la empresa no canceló este mes el 20 por ciento de zona fría y desde hace cinco meses dejaron de pagar bonos nocturnos, horas extras al cien y al cincuenta, tampoco entregan ropa a los empleados del taller y construcción. Por eso mismo, este sábado comenzaron con su reclamo y a las 20 horas definieron volver a la retención de tareas hasta que se resuelva la situación.

Todo indica que el municipio capitalino no intervendría, dado que argumentan haber depositado las partidas correspondientes por el servicio.