Hospitalarios reclamaron en la peatonal de Las Grutas

Los trabajadores hospitalarios también aprovecharon el fin de semana largo y la presencia de muchos turistas en el Balneario Las Grutas. Es por eso que continuaron con el reclamo de recomposición salarial acorde a la canasta básica de alimentos, entre los turistas. Realizaron una marcha en la peatonal, desde la tercera bajada hasta la primera. Y fueron parando y explicaron la situación que atraviesan.

“Fue muy emotivo, porque la gente se levantó y nos aplaudían, entendieron nuestra situación y nuestro reclamo”, señalaron. Participaron trabajadores de Salud de San Antonio, Las Grutas, Cinco Saltos, Cipolletti, Roca, Viedma y Conesa

Señalaron que hay falta de diálogo y que el gobierno no resuelve el conflicto social más importante en la actualidad tras 11 semanas de reclamo.

“El discurso del gobierno se traduce en una conducta zigzagueante, un día dice que somos “ilegales” y al otro día nos convoca a una reunión, a la que no concurre. Vuelve a convocarnos, pero tampoco practica el dialogo”, expresaron

Agregaron que “se anunció un incentivo sin ninguna precisión y se ratifica que no habrá nuevas negociaciones salariales en lo que resta del año y lo califican de insuficiente, no remunerativo, no bonificable, no permanente, no universal.

“Rechazamos el “plus pandemia” y ante la repercusión nacional de la renuncia de más de 50 jefes de servicios y unidades en toda la provincia, el gobierno cierra más aún el discurso, y procede a presionar a los jefes renunciantes, intimándolos a ratificar o rectificar las renuncias y por otro lado acepta sin reparos la renuncia de algunos. Como un mensaje de "acá, no ha pasado nada".

Sobre el encuentro de este mediodía de la Comisión de Salud, prevista para las 13, los hospitalarios señalaron que “una vez más la gobernadora Carreras cierra el diálogo por la recomposición salarial, lo que implica no abordar la solución a la crisis sanitaria, potenciando el conflicto.Vamos sin ninguna expectativa"

“Los “hospitales modulares” prometidos para la apertura del turismo, aún están “en cajas”. Y no brindarán ninguna prestación de salud sin trabajadores, que se pongan al frente de sus servicios. Sin ellos, de nada sirven. La prestación del servicio de salud imprime características únicas a los trabajadores La agudización del conflicto es absoluta y total responsabilidad del gobierno” finalizaron