La UNCO da lugar a proyectos de barrios

Desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Comahue se formalizó la convocatoria a presentación de proyectos en el marco del programa Universidad Pública en el Barrio, reafirmando su compromiso con la sociedad de la Norpatagonia, en una coyuntura muy crítica para la Universidad Pública en general.

Esta convocatoria tiene como eje excluyente las ‘vulnerabilidades’ y los proyectos serán una herramienta para para la intervención de la Universidad, junto a distintos organismos, municipios, provincias y organizaciones de la comunidad, en problemáticas sociales como emergencia alimentaria, emergencia en salud, emergencia en violencia de género o emergencia laboral, entre otras.

Dichos proyectos de Universidad Pública en el Barrio, se prevén desarrollar en las provincias de Río Negro y Neuquén y se iniciarán con recursos propios. También se informó que los fondos se distribuirán de manera equitativa entre las 17 unidades académicas y la administración central, buscando federalizar los recursos y proyectos.

El secretario de Extensión, Mg. Gustavo Ferreyra, señaló que “buscamos que las unidades académicas más pequeñas como los asentamientos de San Martín de los Andes y Zapala o la Escuela de Ciencias del Mar de San Antonio Oeste estén en un pie de igualdad en la distribución de recursos, como una manera de apuntalar su crecimiento”, dijo al referirse al tema.

Se supo también que cada unidad académica será la responsable de trazar las líneas para la formulación de proyectos, considerados estratégicos, en la coyuntura por la que atraviesa el país.

“Sabemos que no es mucho dinero, a eso hay que sumar las horas de docentes y no docentes que se destinan a los proyectos, la infraestructura que se pone al servicio de los mismos y el aporte de nuestros graduados y posgraduados. No es suficiente, pero si es una base para formular el proyecto y buscar como socios a municipios y otros organismos”, destacó Ferreyra.

Al hacerse este lanzamiento, se planteó que “la Universidad Pública en el Barrio es una iniciativa que desde su origen se orienta a consolidar y profundizar los vínculos con toda la Norpatagonia, en interacción con las comunidades y sus instituciones. Somos quienes convivimos en la extensión del territorio y buscamos ser partícipe de la tarea común cotidiana de vivir mejor, atendiendo intereses, inquietudes y necesidades que se manifiestan como propuestas desde y hacia la Universidad”.

También se puso énfasis en señalar que la iniciativa bajo la consigna de “Universidad Pública en el Barrio tiene como tema excluyente en esta convocatoria las Vulnerabilidades, comprendiendo en este concepto a las condiciones y/o situaciones en que las personas, grupos y/o comunidades son expuestos a daños y limitaciones severas que afectan de modo multidimensional su calidad de vida y sus derechos”.