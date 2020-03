Internet a un paso del colapso

La ENACOM, Y varias empresas prestadoras del servicio de internet, han comunicado a sus usuarios que la Red general está a un paso de colapsar. Esto se debe, en gran medida, al uso irresponsable de todos nosotros.

Esta situación ya le están sufriendo cientos de miles de personas al otro lado del océano Atlántico, Donde varios países de Europa, África y Asia ya no cuentan con un servicio tan vital como este, y en un escenario tan adverso.

Debemos entender que el uso excesivo produce fallas en el sistema y que para reparar estas fallas es necesario que el personal técnico de las empresas deba realizar trabajos fuera de sus casas, lo que se hace muy difícil por las restricciones a la circulación.

Para evitar quedar incomunicados, te damos los siguientes consejos :

* Si utilizas Netflix o YouTube, elegí la opción SD en lugar de HD.

* Desconectá de la Red los equipos que no utilices (Sistemas de monitoreo remoto de cámaras de seguridad; equipos que no estés utilizando como laptops, tablets y teléfonos celulares; consolas de juegos; etc.).

* Para descargar archivos importantes utiliza la franja horaria que va de las 3 a las 7:30 de la madrugada. En este tramo horario se detectó el menor flujo de internet durante la jornada.

* Comprimí los archivos antes de enviarlos.

* Utilizá herramientas de almacenamiento compartido.

* Aseguráte de no estar compartiendo Wi-Fi con extraños.

* No dejes abiertas páginas que no estás utilizando. Incluso las de las redes sociales; y para estos casos recordá también cerrar sesión siempre.

* En lugar de realizar llamadas o video llamadas por WhatsApp, utilizá las llamadas regulares.

* Recordá que podés utilizar además de los mensajes de WhatsApp, los SMS.

* Evitá viralizar cadenas de mensajes, que además de transmitir información poco confiable, colaboran con la saturación de la Red.

Si hacemos un uso responsable de los medios de comunicación, podremos seguir haciendo uso de ellos. Por favor colaborá, tu vida y la de los tuyos puede depender de esto.