¿Estamos preparados para enfrentar el aislamiento?

“No estamos preparados para enfrentar este aislamiento pero tenemos todos los recursos, que sí tenemos, y tenemos que buscarlos, nadie estaba preparado, nadie estaba esperando esta pandemia que atraviesa absolutamente a todo el mundo y a todos los niveles” explica el psicólogo Alejandro Shujman.

“Tenemos la compleja y maravillosa oportunidad de desplegar todos los recursos que tenemos”, pero al no poder hacer planes todo es más complicado. “Nadie puede decir, como una cuestión tranquilizadora, cuándo terminará esta pandemia”.

Hacer las cosas bien es la clave, sostiene Shujman, con el tiempo a nuestro favor y respetar el “quedarse adentro” no llegaremos a ser Italia y España. “Depende en gran parte de nosotros”.

Se debe tener en cuenta que las personas en tratamiento por trastornos de ansiedad y ataques de pánico tienen una dolencia cierta y las redes son fundamentales para hacer grupos terapéuticos, sirven como puntos de apoyo. De todas maneras los familiares no deben perder la paciencia, hay que trabajar la convivencia y tener creatividad. Armar rutinas, momentos para cada uno, distinto al momento en familia, pero sobre “todo entender que las emociones van a ser una montaña rusa”.

Según lo dicho por el especialista cada uno, independientemente de la edad, va llevando el aislamiento en función del nivel de ansiedad y el nivel de umbral de frustración, “el tema es poder establecer una rutina y adaptarnos lo más rápidamente que podamos a esta nueva realidad que va a durar lo que tenga que durar”.

A los más chiquitos les puede resultar más difícil este aislamiento social, porque no terminan de entender qué es lo que pasa y absorben el nerviosismo de los padres.”La clave es desarrollar estrategias en equipo, somos un gran equipo y tenemos que desarrollar la empatía, a la pandemia la ganamos con solidaridad, responsabilidad y con empatía, esa es la vacuna para el coronavirus y cada uno tiene en algún lugar estas cuestiones, entendiendo que esto no es sencillo y no va a ser sencillo y que esto nos está pasando a todos”.