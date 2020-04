"Abuelita, lloro porque mi mamá nos está cagando la vida"

Hace un año que tres niños neuquinos viven una pesadilla, según contó en diálogo con mejorinformado.com, Mirta Raquel Latorre, abuela de los pequeños de 10, 8 y 5 años. Además, su hija está embarazada de siete meses.

Su hija mayor, vive junto a sus hijos y su actual pareja, desde hace cinco días que su familia no sabe el paradero de ellos. La desgarradora historia que relató Mirta, se remonta hace un año atrás: "Mi hija deja al padre de sus hijos y se junta con otro hombre. Desde ese momento la violencia de ambos hacia los nenes no tiene límites. Están viviendo en una toma, tienen a los nenes durmiendo tirado en un cartón dentro de una carpa, estoy desesperada no sé dónde está".

Mirta vive en el oeste capitalino, en el barrio Cordón Colón, habitualmente sus nietos pasaban largas horas en su vivienda, "no querían estar con su mamá", sostuvo con angustia la mujer: "De a poco, los dos más grandes me contaron todo lo que viven hace más de un año con su mamá y su padrastro. El pasado 10 de febrero, mi hija le pide a su pareja que la lleve a un control y él no quería y la empezó a maltratar, según me dijo mi nieto. Discutieron, este tipo la samarreó, la tiró en la cama y saltó arriba de la panza, tampándole la cara. Ahí, el nene de 5 años le gritó: ́Dejala vas a lastimar a la bebé sofi que está en la panza ́", dicho episodio fue reconocido por la mujer a su madre.

Inmediatamente, la abuela realiza la denuncia en la Comisaría tercera. Sin respuestas, según comentó y con "rechazo" de la víctima por lo acontecido. Luego de un mes y medio, la semana pasada, su nieta mayor regresó a la casa de su abuela para hacer la tarea: "Estuvo cuatro días conmigo, una noche la escucho llorando cuando estábamos por dormirnos", pensando que extrañaba a su madre, le preguntó que le pasaba: "Abuelita, no lloro porque extraño a mi mamá, yo estoy bien con vos, lloro porque mamá se está cagando la vida muy feo y va a terminar muy mal". La niña le pidió dar su testimonio a la justicia, ya que "no quiero estar más asi abu".

Al día siguiente se dirigió a la fiscalía a radicar nuevamente otra denuncia, sin respuestas. "Se los llevó obligados y los nenes se fueron llorando. Llamé al 148, ahí nos iban a dar ayuda más rápido, pero pasa nada", dijo angustiada.

Según pudo averiguar, su hija, su yerno y sus tres nietos se encuentran en una toma en el oeste: "Se que duermen en una carpa, mi hija y los nenes sobre un cartón y el tipo en un colchón. Ellos me lo dijeron, los maltratan verbalmente, no les dan de comer, estoy muerta en vida".

Con impotencia, bronca y con un solo pedido, manifestó: "No lo hago por ser una abuela que está enojada porque se llevaron a sus nietos y no sé dónde están. Lo hago por la violencia, por la salud y por la negligencia que mi hija ejerce hacia sus hijos".

Según lo denunciado, el horror lo viven hace más de un año, sin embargo, cabe remarcar que desde que el aislamiento social y obligatorio que se impuso en todo el país, hace 30 días, en la provincia han aumentado los casos de violencia familiar y de género durante esta cuarentena. Las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación informaron que en lo que hubo un aumento de 39% de llamadas por violencia de género a la línea 144. Neuquén no escapa a esta realidad y el 90% de las llamadas son de mujeres en estas situaciones.