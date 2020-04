Gaido prometió salir a controlar precios en hipermercados

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, prometió que en los próximos días recorrerá los súper e hipermercados y a los mayoristas que abastecen de productos a los comercios de la ciudad, con el propósito de verificar si existen aumentos injustificados de precios. Además justificó en una cuestión sanitaria el regreso del estacionamiento pago en el centro al señalar que, pese a las críticas que recibió, “si tengo que tomar una medida que no le gusta al vecino o a la vecina, y si es en favor de la salud de los neuquinos, la voy a tomar”.

El jefe comunal dialogó este jueves en AM550 sobre las medidas adoptadas por el municipio para prevenir la propagación del contagio de coronavirus.

Uno de los temas abordados fue la situación del comercio local, habilitado para atender al público entre las nueve de la mañana y las siete de la tarde. “Hemos clausurado unos 60 locales que no cumplían con lo establecido”, dijo Gaido al referirse a aquellos almacenes barriales que permanecían con la puerta abierta más allá del horario límite. “Ayer (por el miércoles) tuve una reunión con el equipo de Comercio, y les transmití que quiero por los hipermercados o cadenas que abastecen a los comercios de Neuquén, para evaluar el nivel de precios que ponen, porque estas son las cadenas que imponen los precios, y vamos a ir muy fuerte a esas cadenas, porque queremos cuidar el bolsillo de los vecinos”, destacó.

Gaido justificó su decisión de reanudar el cobro del estacionamiento en el centro de la ciudad. Primero se preguntó: “¿Qué daríamos para que nuestro hijo o hija tenga todo lo necesario en el hospital, como una cama y un respirador, si es afectado por esta enfermedad?”. Y luego afirmó que “hace diez días tomaba la decisión del estacionamiento medido. Recibí muchas críticas. Pero quiero que sepan que no voy a dudar en tomar una decisión en lo más mínimo. Y teníamos razón. El centro, hoy, esta mucho más aliviado. Si tengo que tomar una decisión que no le guste a la vecina o al vecino, la voy a tomar. Hoy la prioridad es la salud, y no vamos a permitir que Neuquén sea una ciudad de vacaciones”.

Días atrás el jefe comunal participó de una videoconferencia con el presidente Alberto Fernández en la que, entre otros temas “le hemos pedido que ponga la mirada en la obra pública de cada municipio, y específicamente en la de Neuquén para que se reactiven las fuentes laborales”, señaló Gaido.

Añadió que “hemos tomado la decisión de sostener la obra pública municipal, lo que significa un esfuerzo muy grande porque disminuyó un 50 por ciento la recaudación y la coparticipación va a disminuir entre un 25 y un 30 por ciento. Estoy disminuyendo muy fuerte los gastos que no sean indispensables”.