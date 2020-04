Ya se pueden recetar psicotrópicos digitalmente

El pasado miércoles 22 de Abril, la Subsecretaría de Salud de la Provincia de Neuquén autorizó, mediante una resolución excepcional, a los médicos matriculados en territorio neuquino, a recetar psicofármacos por medios electrónicos o fax.

La resolución 0481/20 fue firmada y comunicada el miércoles pasado y en su primer artículo aclara que se trata de una medida excepcional mientras rija el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dictado por el Gobierno Nacional, y se refiere puntualmente a la prescripción de medicamentos "bajo receta".

Para el caso de los medicamentos considerados peligrosos, los médicos que expidan la receta correspondiente, deberán estar matriculados en la provincia de Neuquén; también, las farmacias a las que podrán asistir los pacientes para la compra del medicamento, deben estar asentadas en territorio provincial indistintamente se trate de públicas o privadas; y por último, el médico deberá registrar la receta en tiempo real en el sistema "ANDES" de Salud Pública de la Provincia de Neuquén.

Una forma muy similar de receta ya se viene aplicando, incluso a nivel nacional, por parte de PAMI desde hace varias semanas, y gradualmente han implementado la modalidad, otras provincias y obras sociales. Pero en el caso de estas drogas, el trámite debe necesariamente ser más complejo, no es lo mismo un antibiótico a un opiáceo.

Por tratarse de una medida reciente y por la complejidad del mecanismo, aún hay farmacias que no han adherido a la disposición. Pero no por falta de voluntad, sino por no estar familiarizadas con el sistema, se espera que con el correr de los días los engranajes del mismo estén más aceitados y puedan acoplarse con mayor facilidad.

Otro inconveniente que hizo evidente fue que las obras sociales y prepagas tampoco están muy enteradas de la novedad y esto representa otro escollo a resolver por parte de la Subsecretaría de Salud; los pacientes muchas veces llegan las ventanillas de las farmacias y allí se enteran de que la gestión es sólo para que tengan acceso a la medicación, pero no el descuento que le corresponde por su afiliación a la obra social.