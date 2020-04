Rebelión de comerciantes neuquinos ante la crisis

"Vamos a frenar el país por primera vez en la historia", manifestaron en un vídeo comerciantes gastronómicos neuquinos ante la crisis económica que padece la región hace más de un mes, luego de que el gobierno nacional decretara la cuarentena obligatoria.

El comercio es un sector que está atravesando una situación compleja, sobre todo los que no fueron declarados esenciales. La grieta económica se acentúa con mucha fuerza y más en este momento que comenzamos la tercer etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio (sin fecha exacta aún de un punto final o un punto y coma).

Los días pasan y las persianas bajas en la gran mayoría de los comercios capitalinos de todos los rubros como: Indumentaria, almacenes, bares, rotiserias, entre otros, continúan sin atención al público, aunque algunos realizan algún que otro delivery teniendo en cuenta el protocolo y las restricciones horarias.

Sin embargo, los sueldos de los empleados, la mercadería, los proveedores, continúan en vigencia y pese a la pandemia hay que abonarlos. "Somos el mercado que estamos frente a tu casa, somos el restaurante que te gusta ir y la cervecería donde te juntas con tus amigos", comienzan a relatar los trabajadores.

Afirman que son los que aportan "el 60% de todo lo que producimos al Estado, con nuestros impuestos se pagan los sueldos del gobierno nacional y provincial. Los sueldos de los empleados municipales y planes sociales".

"Estamos solos en una lucha interminable por vivir. No es verdad que nos bonificaron impuestos y que nos dan créditos a tasa cero".

De esta manera, los comerciantes "desafían", no sólo a la crisis sino también al gobierno: "No vamos a pagarle ni a la AFIP ni a rentas. No vamos a pagar ni un solo impuesto más. Vamos a parar el país por primera vez en la historia, hacemos paro general quienes venimos sosteniendo la economía hace años". Contundentes, aseguraron que: "Esto recién empieza y es muy probable que muchos de nosotros no podamos sobrevivir".