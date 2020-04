Es raro lo que nos pasa. Festejamos que la curva de contagio se achata pero a la vez somos conscientes que, en materia económica, no tenemos para llegar a fin de mes. Si el remedio a la desfalleciente economía no aparece en las próximas dos semanas, el panorama social empeorará y las consecuencias serían imprevisibles. Estamos saltando sobre la cuerda con los ojos vendados.

Hemos sido agraciados con dos semanas más de Aislamiento Social Obligatorio. Las estadísticas dadas a conocer la noche del sábado no hacen más que animarnos a mantenernos firmes bajo nuestros techos. Los tiempos de la cuarentena son nuestro “nuevo” almanaque que cada 15 días renovamos indefectible a fuerza de buenas nuevas que nos transmiten en materia sanitaria. Nos nos vamos a ir en detalles en algo que conocemos todos. De acuerdo a las estadísticas el panorama, actual, es satisfactorio y vamos camino al encuentro del tiempo crítico de contagio, mejor armados que hace 40 días atrás.

La última semana cada conversación y encuentro virtual entre funcionarios nacionales y de la provincia de Neuquén, estuvo centrado en la marcha de la pandemia y también en aspectos ligados a la economía. En materia de Salud, el Presidente Alberto Fernández, felicitó al gobernador, Omar Gutiérrez, por la forma en que el gobierno neuquino manejó la situación de Loncopue.

En esa charla Gutiérrez tuvo tiempo para explicarle a Fernández que la curva de contagios estaba marcando un achatamiento considerable en toda la provincia y que los testeos que se hicieron desde un primer momento, en Neuquén, fueron claves para obtener los resultados que muestran, hoy, las estadísticas.

Dónde hay un mango

La cuestión económica es un tema que preocupa a todos por igual. Pareciera ser que es por donde más nos va a castigar el “bicho maldito”. No hay forma de que alguien, alguno de los capitanes que lideran la pelea contra el Coronavirus, dé precisiones sobre el modo en que el “parate económico” nos dañe lo mínimo posible. No hay receta para semejante objetivo. El COVID 19 pegará muy fuerte en la economía y en todas las actividades que la componen. Sin actividad, el sector público y el privado están sonados. Hasta hace diez días los lamentos venían desde el sector privado, esta semana se sumaron, a coro, todos los gobernadores de provincia exclamando que no hay plata para enfrentar el pago de sueldos de abril.

La situación neuquina fue tratada en reuniones con funcionarios del ministerio de Hacienda de Nación. El gobernador, también tuvo tiempo para encabezar encuentros, virtuales, con los dirigentes de la CGT Neuquén y empresarios del sector turístico de toda la provincia. La cuestión económica se sigue minuto a minuto. Los dos sectores manifestaron sus preocupaciones pero respaldaron las medidas que se han tomado a nivel provincial y nacional.

Sobre la noche del viernes surgió un dato alentador. Las líneas de créditos ofrecidas por el BPN a las PYMES neuquinas comenzaron a dar sus primeros resultados. Esta semana se llegó al otorgamiento de créditos por 1000 millones de pesos. La inyección de dinero, en mayor medida, estuvo orientada a PYMES de servicios.

Los gremios estatales tienen línea directa con el ministro de Economía, Guillermo Pons, y la ministra de Seguridad y Trabajo, Vanina Merlo. En este caso se busca que se aseguren los pagos de salarios del mes de abril y que no se produzcan bajas en las plantas de empleados.

La reunión del viernes pasado entre ATE, Pons y Merlo, sirvió para mostrar la realidad de los números del presupuesto actual. Si uno se guía por lo dicho y los cálculos realizados con respecto a la caída de los ingresos públicos, se concluye en que será muy difícil que Neuquén pueda hacer frente al pago de los salarios de abril, sin ayuda del gobierno nacional. Las tratativas están en marcha. Neuquén llegará a mayo con un acumulado en la caída de los ingresos que estaría entre los 6 mil y 9 mil millones de pesos. La cifra es dispar porque depende con el analista que uno hable. Cuánto más cerca se está del gobierno, más se agranda el número. Lo concreto, y en esto sí coinciden sindicalistas y funcionarios, es que en el Tesoro provincial cada vez hay menos plata y el pago de los salarios hacia adelante no está asegurado.

Mariano con Alberto

En la ciudad de Neuquén la situación, en la relación con Nación, es muy similar a lo que ocurre en la provincia. El intendente, Mariano Gaido, también tuvo su momento de reflexión virtual junto al presidente Alberto Fernández. El encuentro sirvió para que el mandatario comunal mostrara todo lo que se estaba haciendo en materia de prevención en la propagación del virus. Fernández pudo tomar contacto con las acciones que la municipalidad realiza en materia de desinfección. Tiene sobre su escritorio videos y un completo informe con respecto a las tareas de desinfección que se realizan en todos los barrios de la ciudad. En el mismo orden, Gaido le explicó, al Presidente, lo que se está haciendo en los ingresos de la ciudad con las rampas de desinfección de automotores y detalló las bondades de un prototipo de limpieza que estarán localizados en las esquinas de mayor tránsito de la capital provincial. El sistema consiste en un túnel que emitirá micro partículas de líquido desinfectante por donde podrán pasar peatones, motos y bicicletas. El prototipo, según comentó Gaido, está siendo desarrollado en los talleres del área de servicios públicos de la comuna.

La cuestión económica también fue un punto que el intendente capitalino abordó junto al mandatario nacional. Allí se anticipó que la liberación de las actividades de profesionales y obra privada sería de gran ayuda para la provincia de Neuquén.

Activos el gobernador, Gutiérrez y el Intendente, Gaido, junto al gobierno nacional. Síntomas que muestran que se administra con responsabilidad la emergencia sanitaria y económica pero que también emiten señales políticas con respecto a la fortaleza y “buena salud” de sus conducciones a tono con el buen momento del “profesor” Alberto.