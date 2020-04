Plottier tampoco quiere habilitar las salidas recreativas

La intendenta de la ciudad de Plottier, Gloria Ruiz expresó su preocupación por la posibilidad de permitirles la hora recreativa a los ciudadanos, y anticipó por AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que de implementarse generara un retroceso de lo ya logrado.

Si bien entiende que la gente lo necesita, no podrían controlar a todos los habitantes y esta preocupación fue transmitida al gobierno provincial, “si bien no hay nada concreto, lo que se pide es que se estudie; se analice y se planifique para futuro si es posible otorgar esa hora a los ciudadanos” sostuvo en lineamiento a lo expresado por el intendente Mariano Gaido.

También contó que ayer lunes “estalló el teléfono de Defensa Civil porque la gente pensó que podía salir como lo dijo el presidente, pero acá hay una realidad y estamos preocupados”, y aseguró que "la gente no termina de tomar conciencia que sigue la cuarentena obligatoria”.

La ciudad con tres casos positivos, dos de los cuales ya se recuperaron, trabaja en la desinfección diaria de las espacios públicos, también de los vehículos del municipio y los taxis, como medida de prevención, “no queremos que todo este esfuerzo que se ha venido haciendo durante este tiempo se tire por la borda”.

Al igual que lo que sucedió en la ciudad de Cipolletti, el gran punto de inflexión se dio con la apertura de los bancos. La gente salió a la calle y no respetó las medidas sanitarias y según las declaraciones de Ruiz, el personal municipal fue insultado cuando se le pedía a la población que respetaran las medidas sanitarias. Es por eso que esta posibilidad de salir una hora para recrearse, “hay que analizarla para que resulte positivo”.

Plottier hasta el momento no recibió asistencia económica ni desde la provincia ni desde Nación, “lanzamos una campaña solidaria tendiente a abastecer la parte social, porque todos los días se suman más cantidad de vecinos pidiendo asistencia alimentaria”, y si bien el gobierno entregó 600 módulos, “Plottier es una ciudad que crece día a día, ronda entre los 55 mil y 60 mil habitantes y la demanda que hay debido a las falta de trabajo” es muy preocupante como así también el pago de los sueldos, ya que por el momento la intendenta no tiene fecha de cuándo recibirán la asistencia económica desde provincia.