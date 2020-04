Trabajadores despedidos cortan la Ruta 40 en Chos Malal

El corte lo mantienen en la ruta 40 en el acceso a Chos Malal unos 70 trabajadores despedidos de la empresa a cargo de las obras del puente sobre el río Curi Leuvú. No dejan pasar camiones para el abastecimiento de alimentos, ni de combustible, tampoco los que transportan gas para chile.

Cesar Poblete delegado de los obreros contó en AM 550 que algunos de los empleados el 24 de abril recibieron las notificaciones de despido por “veda climática”, y este miércoles el resto del plantel recibió los telegramas en medio del reclamo sobre la ruta. Según lo que remarcan esta no es fecha para declararse todavía la veda y agregó que no es una zona donde prevalezcan las nevadas, “sí hay temperaturas bajas, pero se puede seguir trabajando”.

Pero la realidad que están atravesando, según Poblete, es que la empresa no puede pagar las indemnizaciones ni tomarlos nuevamente ya que desde provincia se le adeudan 130 millones de pesos desde el mes septiembre.

Manifestó también que el intendente Hugo Gutiérrez está gestionando el pago de la mitad de la deuda, pero que la empresa no puede seguir “sosteniendo” la situación. Hasta el momento el ministerio de Trabajo no intervino y 58 familias, todas de Chos Malal dependen de esta obra.

“Sabemos muy bien que la provincia está en déficit, con problemas económicos, pero esto viene de mucho antes de esta crisis mundial” del coronavirus.

El delegado dijo que a las 18:00 liberarán el corte por media hora y que permanecerán en el lugar hasta obtener respuestas por parte del gobierno y puedan ser tomados nuevamente por la empresa para seguir trabajando.