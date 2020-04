No podrán cobrar estacionamiento medido en Neuquén

Un fallo judicial confirmó la postura del Centro de Empleados de Comercio (CEC) que había planteado que el municipio no podía habilitar expresamente a una empresa en particular, para cumplir una tarea que no había sido considerada esencial por el gobierno nacional.

De esta manera se dispuso que SAEM no puede convocar a sus trabajadores para realizar los controles de estacionamiento medido en la ciudad, como había dispuesto el intendente Mariano Gaido, con la intención de evitar la masiva circulación en el centro de la ciudad en esta situación de aislamiento obligatorio.

El fallo además estipula que los trabajadores de Saem deberán percibir sus salarios completos mientras persista esta situación de emergencia con restricciones a diversas actividades.

Desde el momento que el municipio dispuso el retorno del cobro del estacionamiento, inspectores volvieron a las calles multando , no sólo, a quienes accedían al centro desde los barrios, sino también a los vecinos que viven en zonas céntricas y permanecen en sus viviendas cumpliendo con el aislamiento