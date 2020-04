Comerciantes neuquinos piden ser respaldados por provincia

Un grupo de comerciantes de la capital neuquina pide reunirse con el gobernador de la provincia para plantearle las problemáticas económicas que están atravesando como consecuencia del aislamiento social preventivo obligatorio. El reclamo puntual lo hacen unos 80 comerciantes de la zona oeste, centro y algunos barrios de la ciudad, que en este momento mantienen sus puertas cerradas y le reclaman a Omar Gutiérrez no tener acceso a los créditos otorgados por el gobierno.

Algunos de los comerciantes tienen dos o tres locales y no tienen como pagarles los sueldos a los empleados ya que no califican para esa ayuda que brinda el Estado porque no son clientes del Banco Provincia de Neuquén explicó Georgina Ñanco referente de Pequeños Comerciantes Unidos de Neuquén.

Hasta el momento lo que están adquiriendo son compromisos de pagos, con proveedores, con los propietarios de los locales que alquilan, a lo que se les suma los alquileres de las viviendas y la situación se complica cada vez más. Es por eso que también están solicitando que Calf y Camuzzi les subsidien un porcentaje de los gastos de marzo abril y mayo.

“Le pedimos al Estado que por favor nos respalde, porque todo lo que es Monotributo de categoría “C” en adelante y Responsable Inscripto, no tenemos apoyo de parte del Estado”.

Cuando se termine la cuarentena saben que las ventas no van a ser considerables ya que la mayoría de los comercios son tiendas de ropa, peluquería, estéticas, casas de repuestos, zapaterías y la gente se volcará más a comprar artículos de higiene y alimentos. Sobre las medidas económicas tomadas por el gobierno municipal sostienen que están agradecidos ya que se está teniendo en cuenta cómo ayudarlos.