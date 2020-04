Chóferes de KoKo denuncian que cobraron el 50% del sueldo

El servicio de transporte interurbano corre riesgo de ser suspendido ya que la empresa que está a cargo de la licencia (KoKo) solo abonó el 50% del salario al personal a cargo. Además, según delegados de la empresa, "despidieron empleados contratados para recortar gastos y así poder liquidar los sueldos a los que están en planta permanente. A pesar de la medida, los empleados al día de la fecha no cobraron el total de su salario".



En diálogo con este medio, el secretario general de los chóferes, Javier Soto, sostuvo que "la empresa nos notificó que no cuentan con los fondos suficientes para pagar los sueldos en su totalidad. Además, afirman que el dinero que les dio el municipio no alcanza para cubrir todos los gastos". Asimismo, le manifestaron a sus empleados que al haber trabajado en marzo sólo 13 días "no se pudo juntar el dinero para los 400 trabajadores".

Otra de las medidas de las cuales los chóferes denuncian es la medida ejercida por la empresa "de otorgarle vacaciones al personal como forma de licencia". En este contexto, suspenderían el servicio a partir del miércoles por la madrugada. La decisión será resuelta mañana en una audiencia donde el abogado de la UTA presentará el reclamo al Ministerio de Trabajo localizado en la ciudad de General Roca (Fiske Menuco).