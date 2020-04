Más de 100 familias que viven del basural, están a la deriva

Desde julio del 2018, el Municipio de Plottier traslada toda la basura hasta Neuquén capital, sin embargo unos meses después detectaron que los volquetes seguían usando el basural. Sin embargo, siguen arrojando todo tipo de residuos. Allí, se formó una toma llamada “El Basural”, que de lunes a viernes las familias buscan "alimentos".

Los vecinos de los alrededores hicieron un comedor para los fines de semana, "para que todas estas familias puedan comer un plato digno, aunque sea los sábados y domingos". Debido a la situación que afecta al mundo entero y a nuestra región también, desde el comedor "Evita Perón", ubicado en Bardas Coloradas entre las calles Río Colorado y Ayacucho, en dicha localidad, trabajan 15 voluntarios y asisten a más de 100 familias que no pueden ir a trabajar por la cuarentena y no tienen para alimentarse.

"La gente es muy solidaria, dona hasta un paquete de arroz que tiene abierto en sus casas, la gente siempre ayuda. Nos falta que los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, sean más corporativos y colaborativos, y que piensen a futuro", sostuvo en diálogo con el Noticiero 24/7 Noticias, el sacerdote Rubén Capitanio. Además, sostuvo que "toda la comunidad de Plottier está aportando para ayudar y darles las comidas necesarias a todas las familias que lamentablemente".

En el mismo sentido que anunció el presidente, Alberto Fernández, al comunicar en su momento que se extendía el aislamiento hasta el domingo 12 de abril y aprovechó la ocasión para dejarle un mensaje a los empresarios: “Muchachos, llegó la hora de ganar menos, porque no es que van a perder plata, no van a ganar lo mismo que antes”. En concordancia con el primer mandatario, Capitanio, sostuvo que "los gobernantes, funcionarios y los que más tienen, van a tener que ganar menos para ayudar a los que no tienen nada".

Sin basural no hay basura, no hay contaminación. Pero a la luz queda el hambre y la falta de trabajo. Con o sin cuarentena. Nada más y nada menos.