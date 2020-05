El día del trabajador, sin trabajo

Este año el día del trabajador quedará en el recuerdo de muchos. Inmersos en la infinita cuarentena son muchos los hombres y las mujeres que están expectantes de lo que ocurrirá en los próximos días con el trabajo. La economía no funciona del todo y la preocupación de miles de argentinos que no tienen trabajo o que no pueden trabajar porque el coronavirus se los impide se agudiza con el correr de los días.

Nicolás Nuñez es tatuador y, en el marco del día internacional del trabajador, hizo una radiografía del impacto que tuvo la cuarentena en el rubro. En comunicación con AM550 La Primera se mostró preocupado por la situación de él y de sus compañeros tatuadores: “No estamos en ningún rubro de los exceptuados par trabajar y nuestra situación está en el aire”.

Asimismo, contó que en las últimas horas “presentamos un protocolo sanitario a las autoridades municipales para aplicar a la hora de volver a trabajar”.

Pasaron más de 40 días del comienzo del Aislamiento Social, preventivo y obligatorio, y la incertidumbre y las dudas de no saber cuándo poder abrir las puertas de los locales de tatuajes los pone en alerta. “El tatuaje es un trabajo cotidiano, es ahora. Si no trabajás, no tenés contenido y tampoco ingresos”, reconoció en Cambio de Aire.

“Tratamos de producir desde otro punto con el uso de las redes sociales. He participado de subastas de cuadros, pero siempre a beneficio de hospitales” contó sobre el uso de las redes que se incrementó en otros rubros, pero que es muy difícil de aplicar en este arte.

Los tatuadores fueron los primeros en cerrar sus puertas, incluso días antes del 20 de marzo, “no queremos ser los últimos en abrir” remarcó. Nicolás es reconocido por su labor no solo en Neuquén sino en distintas ciudades del mundo y contó que “detrás de cada estudio hay 6 trabajadores, padres de familia y si cierran están en problemas”.

“Que ironía que el día del trabajador, sea sin trabajo. Así como nuestro trabajo no es esencial para el público, es esencial para las familias que viven de este trabajo”, cerró reflexivo y agregó: “La idea es volver sin poner en riesgo a los clientes y a nosotros”.