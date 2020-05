Intendente pide juicio político a jueza que excarceló a homicida

El intendente de la localidad rionegrina de San Antonio Oeste, Andrés Casadei, denunció ante el Consejo de la Magistratura a una jueza, responsable de otorgar la prisión domiciliaria a un hombre condenado a reclusión perpetua por el asesinato de su nieta de 5 años.

En mayo de 2009 Pedro Gatica, hoy de 60 años, le disparó a la pequeña con un rifle, en medio de una discusión que mantenía con su ex pareja y abuela de la menor, de quien se estaba separando.

La jueza de Ejecución Penal, Sandra Ragusa, benefició a Gatica en el marco de la pandemia, considerando que constituía el grupo de riesgo por su edad y por enfermedades que podrían complicar su salud y hasta podría poner en peligro al resto de los internos y al personal penitenciario del penal de Bariloche, donde cumplía la condena. Al estar “en medio de la ciudad” consideró Ragusa “que un eventual contagio intramuros podía convertirlo en un foco de contagio para la totalidad de la población de Bariloche".

Casadei consideró que la decisión de la magistrada "es repudiable y reprochable" y siendo un agravante que "la domiciliaria la cumpla en San Antonio Oeste, de manera callada, solapada y, lo que es peor sin intervención de la víctima". Además informó que Gatica regresó a la ciudad el día 16 de marzo, "es decir antes del aislamiento, de lo contrario nos hubiésemos enterado y jamás habríamos dejado que este preso ingrese".

"Si tiene que ser destituida, que sea destituida. No quiero para mi provincia justicia de este tipo; no se debe dar el beneficio de prisión domiciliaria a una persona que no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento", dijo el intendente.

La mamá de la menor asesinada, pidió que se revea la decisión de la jueza Ragusa y dijo que "es muy doloroso estar pasando por esto, como familia la estamos pasando realmente mal, es indignante" y agregó que"el sistema judicial avanzó en una tarea silenciosa para reubicar a una persona tan peligrosa. No puede ser que siempre tengan prioridad los asesinos y los violadores".

La denuncia del intendente, fue acompañada por solicitudes similares de las legisladoras provinciales de Juntos Somos Río Negro (JSRN), María Liliana Gemigniani y Helena Herrero.