Denuncian incrementos de cuotas en planes de ahorro

En la provincia de Neuquén son más de 6 mil personas las damnificadas por el incremento de las cuotas de planes de ahorro. La representante provincial y también Coordinadora Nacional de los Autoconvocados Mabel Muñoz, denunció que durante la cuarentena, lejos de un congelamiento de precios, las cuotas se incrementaron entre 1000 y 2000 pesos por mes.

“No estamos siendo escuchados en ningún ámbito” afirmó en 24/7 Canal de Noticias, y también denunció que la cautelar presentada durante el 2019 no todas las empresas la están cumpliendo y que los reclamos no son atendidos por la justicia ya que no está funcionando por el aislamiento social.

Son varias las provincias que hay logrado fallos favorables a los damnificados, teniendo las empresas que retrotraer las cuotas al valor de abril de 2018, pero en Neuquén no se logró, “la justicia de una u otra forma se está lavando las manos” afirmó Muñoz y agregó que “están actuando en detrimento de los intereses de los ciudadanos, que somos los que les pagamos el sueldos”.

Muñoz explicó que el valor de los vehículos aumenta todos los meses, y esto se traslada a los gastos administrativos, el seguro que todo junto se refleja en el valor de la cuota móvil, que en su mayoría superan los 20 mil pesos. Modelos de autos básicos, superan el millón de pesos, cuando en el mercado común están poco más de la mitad de precio del plan que están pagando Esto implica una operatoria fraudulenta, y hay fallos que así lo determinan, pero no en Neuquén.

“Trabajan con nuestro dinero durante 84 meses, porque son 84 los suscriptores de cada uno de los planes de los círculos cerrados, y por mes ellos adjudican dos vehículos por sorteo o licitación, esa es una de las irregularidades” denuncia.

La persona que sacó un vehículo hace cuatro años, está pagando una cuota como si estuviera pagando un auto cero kilómetro. “Al final del plan cada uno de nosotros va a estar pagando casi tres vehículos cero kilómetro”.

La solución a corto plazo para los autoconvocados es que se retrotraiga el valor de la cuota a abril de 2018 como en otras provincias, mientras que a largo plazo es que deje de funcionar este tipo de operatoria. “Estos planes no tendrían que existir” remarcó Muñoz, “más allá que en épocas de otra estabilidad económica funciona” la realidad es que “tienen clausulas totalmente abusivas y siempre perjudicando al consumidor”.