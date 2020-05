La legislatura rionegrina tuvo su primera sesión en cuarentena

Luego del pedido del Frente de Todos al oficialismo, se concretó el martes, la primera sesión virtual legislativa en Río Negro, “la cantidad de horas que tuvo, demostró que era necesario que la legislatura sesione y empiece a trabajar” dijo este miércoles el Diputado José Luis Berros, quien remarcó que el pedido fue, no solo para tratar los proyectos del Ejecutivo sino también los presentados por la oposición.

Se trató el proyecto del gobierno sobre la eximición de impuestos a los pequeños y medianos comerciantes y la declaración de emergencia sanitaria.

Desde el Bloque del Frente de Todos, se pidió que se otorguen más recursos a los hospitales y se contraten más profesionales, “habíamos propuesto en diciembre, una declaración de emergencia, porque la situación que vive la salud pública en la provincia de Río Negro, si bien se agravó por la situación de la pandemia, no es actual y no es de ahora, y no es por la pandemia, sino que se agrandó por la pandemia”.

También criticó la gestión actual, continuación de Juntos somos Río Negro, una gestión que tuvo con Alberto Weretilneck una política de endeudamiento, cuestionada fuertemente por la oposición.

Este tema se trató también en la sesión del martes, se pidió “patear para adelante la deuda que tienen diez municipios de la provincia con el famoso Plan Castelo, un crédito en dólares que sacó el ex gobernador” dijo Berros y puso como ejemplo de sus consecuencias a Chichinales. Es una de las localidades que tomó créditos en dólares, “cómo lo iba a pagar sino genera” volvió a cuestionar el diputado, “ahora pateamos a diez años. Entonces creemos que nos dieron la razón que era inviable sacar créditos en dólares, porque te ataba de pies y manos antes los buitres y fondos extranjeros”.

Respecto a la situación epidemiológica en la provincia, el legislador del Frente de Todos, hizo referencia a las declaraciones del intendente de Bariloche Gustavo Gennuso, quien habló por medios nacionales sobre la posibilidad de habilitar reuniones religiosas, cuando hay pastores con coronavirus, “hay que tener responsabilidad institucional de lo que se hace y de lo que no se hace” afirmó.

“No vemos conducción política desde el ministerio de Salud de la provincia de Río Negro" cuestionó también el diputado y afirmo que la cuestión presupuestaria afecta al área de Salud Pública que se mantiene por el esfuerzo de los trabajadores.

No asistir a las familias que no pueden salir, no disponer de protocolos refleja esa falta de conducción, sostuvo Berros y denunció que desde el oficialismo todavía no hay respuestas sobre el pedido de informe que se presentó, luego de que el ministro de Seguridad fuera denunciado por violar la cuarentena para ir a pescar a Bahía Creek, algo que el propio Pérez Estevan desmintió, explicando que estaba en el lugar “cumpliendo funciones”.