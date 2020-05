Carlos “Cacho” Vidal es un dirigente político de gran trayectoria en Neuquén. Desde su referencia con el radicalismo, ha desempeñado diferentes cargos públicos, al punto que en 2018 fue declarado personalidad ilustre de la Provincia del Neuquén por la Legislatura neuquina.

En estos tiempos de pandemia y desde la experiencia de quien ha transitado en todos estos años distintos hitos de la historia argentina, hizo la siguiente reflexión.

“Como tantos yo estoy en casa. Bueno, estoy por cumplir 89 y todos me cuidan para que el virus no me mate. Gracias!!

En realidad, no le tengo miedo. Estoy en el último tramo y me gustaría emplear mi tiempo en construir el futuro. Todos dicen que el futuro va a ser distinto y yo creo lo mismo. Es seguro que habrá más pobres, más quebrados, más desorientados y entonces debemos trabajar para que sea lo menos doloroso, construir la esperanza.

He vivido muchas crisis y de alguna manera las he superado. Nunca me imaginé que tendría que vivir esta. Creo que no es solo el virus el que debe preocuparnos. Es la sumatoria de errores que hemos capitalizado la que nos ha debilitado y que ya no podemos disimular. Ya nadie cumple las obligaciones y principalmente quienes ejercen el poder. Algunos nos creemos mas indemnes que otros. Quienes viven del Estado piensan que siempre tendrán su sueldo acreditado. Los que tienen reservas en oro, dólares o ladrillos, piensan que están seguros, pero nadie podrá vivir con el 50 por ciento de la sociedad en la pobreza. La máquina de hacer dinero no tendrá suficiente capacidad. No habrá salvadores milagrosos.

Yo no he perdido el optimismo. Estoy convencido de que hay futuro. Tengo mi mente llena de propuestas producto de mis triunfos y fracasos.

Invito al poder político, al sindicalismo, a las asociaciones de empresarios de profesionales, a las iglesias etc. a ponernos en marcha. Apurémonos, el invierno va a ser muy duro.

Como siempre estoy a disposición”.