Marillán habló del Titanic por lo que pasa con los estatales

El Secretario Adjunto de ATE, Jorge Marillán, se refirió en AM550 a la respuesta formal que el Gobierno de la Provincia envió ayer al gremio por el pedido de cumplimiento del acuerdo que debía reflejar en los haberes de Marzo un nuevo aumento por IPC.

A principios de la semana pasada, el gremio estatal había solicitado por carta una respuesta formal sobre los rumores sobre que no se iban a aplicar los aumentos y adicionales pautados, en los sueldos que los empleados comenzaron a percibir esta semana. La respuesta llegó a las oficinas de ATE, recién ayer, cuando ya se comenzaron a acreditar los sueldos en cuestión.

Marillán dijo que la carta del Gobierno dice mucho, pero a la vez no dice nada, y que en el extenso texto no se aclara cuándo ni cómo se van a percibir esas cifras. "Con la fecha de cobro encima, mandaron una nota que en realidad dice mucho y no dice nada en relación a lo que nosotros solicitamos".

La carta confirmó que los estatales cobrarán el aumento de manera diferida pero sin precisar fechas ni modos. Marillán consideró preocupante que el Gobierno "utilice" la pandemia como pretexto para violar el acuerdo alcanzado en Febrero y dijo "Si el salario de los trabajadores tiene que ir a la pandemia, nos preguntamos ¿Qué pone el Gobierno?" y sentenció "No hay que ser ingenuos, y acá hay una situación bien de fondo que tiene que ver con lo que ha significado la gestión de este gobierno".

Marillán dice que haciendo un paralelo con el Gobierno Nacional que, según ellos, recibieron un país en franca crisis, no ajustaron el sueldo de los trabajadores amparados en la pandemia, sino que primero apuntaron a los acreedores, especuladores y grandes empresarios, para poner plata en el bolsillo de los que menos tienen. En cambio, la provincia que hace seis meses hablaba de ingresos récord producto de las regalías, lo primero que se hace en tiempos de crisis es recortar el ingreso de los trabajadores y disparó "Por suerte dejamos de escuchar el relato ese de "la mejor provincia" y comenzamos a ver la realidad".

Informó además que desde ATE, ayer mismo, se instruyó al equipo jurídico del gremio para que accione judicialmente frente a los que entienden como una violación contractual "Es un acuerdo firmado, los trabajadores contaban con ese incremento que viene hace tres años, no es algo nuevo". Y agregó "Es un despropósito tratar de esa manera a los trabajadores que han estado al frente y poniéndole la cara a esta pandemia, como son los trabajadores de Salud, los del EPAS, los de Desarrollo Social, la verdad que habla claramente del Gobierno que tenemos y que vamos a tener en estos tiempos".

Respecto a la posibilidad de realizar alguna medida de fuerza, el dirigente dijo "Nosotros somos conscientes de que estamos en una pandemia, somos concientes de esta situación, a punto tal de que en otro contexto los trabajadores ya estaríamos hablando de profundizar la movilización y las medidas de fuerza, y hoy estamos buscando los mecanismos para justamente no terminar de profundizar esta crisis que se genera a partir de la pandemia para con nuestro pueblo"

Llegando al final de la entrevista que el periodista Alejandro López le realizó a Jorge Marillán, el dirigente lanzó los comentarios más duros contra el Gobernador Omar Gutiérrez, y hasta llegó a calificarlo de "capitán del Titanic", en relación a como conducía el mandatario, los destinos de la provincia.