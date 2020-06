Cerraron Desarrollo Social por una sospecha de COVID-19

El martes por la noche fue detectado un caso sospechoso entre los empleados del edificio central del Ministerio de Desarrollo Social en la esquina de Gobernador Anaya y Teodoro Planas. Preventivamente enviaron a los trabajadores a sus casas y sólo se atienden emergencias.

La Ministra de Desarrollo Social y Trabajo de la Provincia de Neuquén, Adriana Figueroa, confirmó a este medio el caso sospechoso de una trabajadora que se desempeña en la sede central de Desarrollo Social. La mujer fue atendida por personal sanitario la noche del martes y su caso fue declarado como "muy sospechoso"; si bien no se dieron los detalles por razones de secreto profesional, pudimos saber que todos los síntomas que presentó la paciente sugerían que había sido infectada por el coronavirus, por lo que inmediatamente se la comenzó a tratar como si se fuera un caso confirmado.

Figueroa nos informó que inmediatamente se enteró de la novedad, tomó la determinación de evacuar y cerrar todos los espacios del edificio por donde la mujer pudo haber transitado y ordenó que se desinfectara todo el edificio. Para esta tarea fue contratada una empresa privada que ayer mismo comenzó con los trabajos de fumigación.

Por lo pronto y hasta tanto hayan novedades positivas al respecto, en el edificio sólo funcionará una guardia mínima para atender los casos más urgentes y gran parte de las tareas impostergables se llevarán a cabo en otras dependencias.

En cuanto a los compañeros de trabajo, cercanos a la paciente, se les ordenó permanecer en aislamiento dentro de sus hogares y se les solicitó informen inmediatamente si ellos, o alguien de su grupo familiar, presenta los síntomas de la enfermedad.

Le preguntamos a la Ministra si ya se le había realizado el hisopado a la empleada y a sus contactos más cercanos, pero nos informó que aún no. "Con lo que pasó en el ADOS, todos nuestros recursos están volcados a terminar de definir esa situación. Una vez que se terminen de realizar todos los testeos del caso del policlínico, van a ir a la casa de nuestra trabajadora para realizarle el hisopado", explicó Figueroa, y sobre el caso en particular dijo "Si, es muy sospechoso, pero no confirmado. Eso lo quiero dejar bien en claro. Estamos cumpliendo con todos los protocolos para este tipo de casos y estamos cuidando a todos nuestros empleados".