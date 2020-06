Facturación cero y comercios cerrados por la cuarentena

Un nuevo relevamiento entre los asociados de ACIPAN, Asociación del comercio industria producción y afines de Neuquén, tuvo resultados preocupantes en cuanto a la actividad de 200 empresas de la ciudad de Neuquén, más de la mitad no lograron facturar el 20% de lo habitual y el 25% facturó hasta un 40%, con esos números de facturación no se cubren los gastos mínimos afirmó Daniel González, presidente de la Asociación.

Este es el tercer sondeo realizado, hasta el 31 de mayo, los relevamientos anteriores indicaban de manera parcial los efectos en la actividad comercial hasta mediados de abril, el segundo abarcó todo el mes de abril y para este último se tomó el período desde el 20 de marzo hasta el 31 de mayo.

Una de cada de cinco empresas (21%) no tuvo ninguna actividad entre el 20 de marzo al 31 de mayo. El 55% tuvo actividad, pero no superó el 40% de su operación normal.

entre el 20 de marzo al 31 de mayo. El 55% tuvo actividad, pero no superó el 40% de su operación normal. El 98,4% de las empresas neuquinas tuvo una caída en la facturación en abril de 2020 en comparación con abril de 2019. Y el 88% manifestó que su facturación disminuyó más del 50%

Casi la mitad de las empresas tuvo una caída en los volúmenes de venta (unidades) de entre 80% y 100%, y el 40% de las empresas de entre 50% y 80%.

Respecto de sus compromisos habituales el 14,7% no pudo pagar los servicios públicos , e l 27% no pudo pagar los alquileres y el casi 30% no pagó los impuestos.

, e El 51% de los empresarios accedió a alguna de las ayudas del Estado , en tanto el 19% no pudo lograrlo. De los empresarios que tienen empleados tan sólo un 10% no podrá abonar la totalidad de los sueldos.

, en tanto el 19% no pudo lograrlo. De los empresarios que tienen empleados tan sólo un 10% no podrá abonar la totalidad de los sueldos. Menos del 5% cerrará su empresa en Junio, mientras que el 13,3% cree que la probabilidad de cierre es alta o muy alta.

El 50% de las respuestas provino desde el rubro indumentaria y calzado, industria gráfica, servicios personales, servicios petroleros, servicios profesionales, construcción, gastronomía, hotelería, alimentos y bebidas, la encuesta se realizó a empresas de más de 30 rubros.

La situación con estos índices demuestran que para los comercios y las pymes neuquinas no es fácil sobrellevar esta situación, afirmó González por AM550. Aquellos que no lograron obtener ayuda del gobierno “se les pone muy cuesta arriba”, sobre todo con esos niveles de facturación o recaudación cero durante los tres meses de aislamiento, “hay muchos comerciantes que cerraron”.

En una encuesta anterior al inicio de la cuarentena, un sondeo mostraba que cada dos cuadras tres locales habían cerrado, ahora en medio de esta situación, son tres los locales por cuadra cerrados, son comerciantes y empresarios que no continuarán la actividad. Las empresas más tradicionales, con más antigüedad tienen “espalda financiera” y han aguantado pero los comercios más chicos y nuevos no lograron subsistir sostuvo el presidente de ACIPAN.

“Somos conscientes de que esta es una enfermedad muy complicada, que es muy contagiosa y que tampoco uno podía decir, bueno, que se abra todo”, pero ante la situación económica “tratamos de acelerar los mas que pudimos la apertura, que fue gradual y progresiva” con los protocolos correspondientes, entendiendo que todos deben cumplirlo.