Piden declarar "esencial y obligatoria" la provisión de gas

La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) presentó un escrito al Tribunal Superior de Justicia para que se reconozca como “esencial y obligatoria” la provisión de gas para la ciudad de Neuquén con alcance a la provincia, con acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Es una acción para que se provea gas a los sectores populares sumidos en situación de pobreza”, señaló el organismo en un documento. También el Deliberante aprobó una comunicación para solicitar 10 mil garrafas para distribuir en sectores vulnerables dela ciudad.

La pandemia de coronavirus y las medidas para evitar la propagación del virus han agravado la situación de pobreza en barrios vulnerables. “En la ciudad de Neuquén, unas doce mil familias no cuentan con el servicio de gas natural, ya que no existen redes de gas domiciliario en sectores donde ellos residen. Más de cincuenta mil personas que no cuentan con gas natural. Esta situación se agudiza en época de invierno y es dramática en este contexto de pandemia”, se indicó.

El propósito de la ADH es que “se reconozca, como esencial y obligatoria, en el marco del derecho a la vida y a la salud, la efectiva provisión de gas inicialmente en la ciudad de Neuquén y con alcance para al resto de la provincia – y en consecuencia – y por directa aplicación se instrumente en forma urgente un remedio judicial traducido en acuerdo con el poder Ejecutivo y Legislativo provincial”.

“Se presenta ante el tribunal para que reconozca ese derecho y convoque a los otros dos poderes y organizaciones sociales para buscar un remedio”, se aclaró.

“Debe agregarse el elevado costo que tanto las garrafas como la leña tienen en relación al gas que se provee por red”. “Son frecuentes los problemas de abastecimiento – fundamentalmente en temporada invernal – que genera un incremento considerable del precio, lo que las convierte en inaccesibles para muchas familias”, agregó el documento.

También el Deliberante

En sintonía con la APDH, en el Concejo Deliberante fue aprobado por mayoría un proyecto del Frente de Todos, instando al Ejecutivo municipal a solicitar a Integración Energética Argentina S.A. la entrega de algo más de 10 mil garrafas destinadas a familias que no cuentan con red de gas ni con los servicios regularizados y deben apelar a la compra de garrafas o leña para calefaccionarse.

“De esta manera, se abre una gran posibilidad de resolver la problemática que implica la falta de garrafas en asentamientos y barrios populares, sobre todo con la llegada del frío, donde también se presenta un problema con la distribución de los envases ya que no alcanzan a cubrir la gran demanda”, apuntó el bloque de concejales del FdT.

“En realidad, la cuestión de fondo lógicamente es la regularización de los asentamientos y la instalación de redes de gas domiciliario. Este invierno habrá más de 10 mil familias que no tienen acceso al gas. En un trabajo conjunto entre Nación, provincia y municipio para abordar dos puntos críticos: uno es la distribución y el otro es la falta de garrafas. De esta manera, apuntamos a que desaparezca la especulación en el valor de la garrafa y la falta de solidaridad con las familias más vulnerables”, sostuvo Marcelo Zúñiga, presidente del bloque del Frente de Todos.