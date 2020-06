Choferes protestaron mientras Roca sigue sin colectivos

Pasan los días y ya es costumbre que no haya servicio de transporte urbano en Roca. La empresa 18 de Mayo decidió no continuar con el contrato y dejó a 80 trabajadores esperando que la firma que arregle con el municipio en una contratación directa los tenga en cuenta. Hoy protestaron frente a las puertas de la intendencia, pero no obtuvieron respuestas de María Emilia Soria, solo una promesa de que mañana los recibirá la Secretaria de Gobierno Mariana Soler.

Minutos antes del mediodía llegaron a la puerta del municipio esperando ser recibidos por la intendenta Soria, sin embargo sólo obtuvieron una promesa de parte de Soler. Obviamente que la funcionaria acordó la reunión de mañana con el visto bueno de Soria, quien no tiene intenciones de recibir a los trabajadores y a las autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Son cerca de 80 familias que viven momentos complicados y ni siquiera han percibido su salario de mayo y hace 36 días que no circula ningún colectivo por las calles de la ciudad. En el reclamo de esta mañana también estuvo uno de los propietarios de la empresa 18 de Mayo, Mario Castillo, quien acusa al municipio de parte de la situación de su empresa por nunca destinar fondos propios para subsidiar el funcionamiento, como si hace la provincia y desde diciembre la Nación.

Los trabajadores manifestaron su preocupación ante la supuesta negativa de las empresas que se reunieron con el Municipio para hacerse cargo del transporte urbano, pero que no tomarían a los choferes que hoy se quedaron sin trabajo.

Es importante recordar que hay tres empresas que están negociando con el ejecutivo roquense para hacerse cargo del servicio. Pehuenche, Vía Bariloche a través de Koko y Autobuses Santa Fe. Ahora la intendenta tendrá que tomar la decisión de qué empresa contratar de manera directa y sin licitación, y con qué tipo de servicio ya que cada una presentó distintas variantes de recorridos y cantidad de colectivos.