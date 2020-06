El fin de semana largo ya expiraba pero los teléfonos de las autoridades sanitarias de la provincia de Chubut no dejaban de sonar: a los ocho marineros contagiados de Covid-19 en el pesquero “Santorini” se le sumaban un número no determinado de casos estrechos. “El barco está regando de coronavirus a Chubut”, expresó en confianza un funcionario cercano al gobernador Mariano Arcioni. Y se confirmó la versión el lunes con 11 casos vinculados al pesquero y este martes cuando dio positivo un empleado del supermercado La Anónima, mientras se apuraba el aislamiento de otros nueve operarios, trabajadores de los híper Jumbo y Walmart. Además, unos ochenta estibadores del puerto aguardan el resultado de los hisopados.

El número de casos positivos trepó a 73 en toda la provincia del Chubut y se encuentran en seguimiento 354 contactos estrechos.

El pesquero, que alcanzó a acumular unas dos toneladas de merluza hasta que debió regresar al puerto de Comodoro Rivadavia por los síntomas de su tripulación, concentra hoy la atención y los esfuerzos de estudio sobre los contagios, ya que la mayoría son residentes en esa ciudad, aunque también los hay de Rawson, Trelew y Puerto Madryn. La zona más oscura de la investigación sobre la raíz de los contagios es el derrotero del buque pesquero, ya que se indicó que permaneció unos 30 días en zona de pesca y que arribó al puerto comodorense el pasado 3 de junio. A partir de ahí –y con el regreso de la tripulación a sus hogares- comienza la etapa de múltiples contagios que aún no se ha determinado hasta dónde puede llegar.

Las autoridades portuarias de Comodoro Rivadavia no han cesado en afirmar que los controles al embarcar y descender de los buques “se han realizado exhaustivamente”, tanto en esa ciudad como en Puerto Madryn. No obstante, la alarma se encendió en el buque Santoriani cuando dos días después de haber partido hacia una nueva pesca de merluza, el estudio realizado al maquinista (que no embarcó y es de Rawson) dio positivo de Covid-19 y se emitió la orden de que el buque regresara a puerto. Allí, 8 de los 10 tripulantes dieron también positivo y una larga cadena de contactos estrechos esperan con angustia el resultado de los estudios.

El administrador del puerto de Comodoro Rivadavia, Favio Cambareri, ofreció detalles del sistema de protocolo que se sigue con cada embarcación habilitada para la pesca, una actividad que fue declarada esencial por el gobierno nacional, por lo que no había sido impedida de funcionar desde el inicio de la pandemia. “Se hizo todo bajo los protocolos establecidos por la Provincia y por Nación. Al momento que se embarca la tripulación se hace un doble control, por parte de la empresa armadora y el puerto, con verificación de síntomas y todo lo previsto en estos casos. Ellos ingresan y están 14 días embarcados, lo cual es una cuarentena que además se renueva si hay un recambio de tripulantes, por cada uno que sube se reinicia ese período. Esta tripulación en particular estuvo alrededor de 30 días embarcada, en la primera parte”, indicó.

El funcionario aseguró que “cumplido ese período de trabajo, se produjo un desembarque, a partir de la autorización de Prefectura Naval Argentina, que exige también una serie de trámites específicos. En ese desembarco, como cualquier otro trabajador, vuelve a su domicilio. A partir de ahí es parecido a un diagrama petrolero, que está una semana en la casa y puede volver a embarcarse. Al volver a subir al buque, el tripulante pasa de nuevo por los controles y otra vez debe cumplir los 14 días mínimos de cuarentena”, precisó.

No obstante las explicaciones que se dieron desde las autoridades portuarias, sanitarias y del gobierno provincial, lo cierto es que en las próximas horas, tanto en Comodoro Rivadavia como en las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn pueden confirmarse nuevos contagios a partir de vinculaciones estrechas o en forma indirecta o cruzada que elevarán el número de pacientes con coronavirus en la Provincia del Chubut.