Postergan la fiesta de Ceferino en Chimpay

La pandemia genera efectos en todos los ámbitos y la fe no es ajena. La tradicional fiesta de Ceferino Namuncurá que todos los años se hace en agosto en Chimpay, fue postergada para evitar contagios. De esta manera se realizará desde el 1 al 8 de noviembre.

A mediados de agosto las tropillas de gauchos empiezan a aparecer al costado de las rutas de la región porque el 26 los espera la fiesta de Ceferino. También los ciclistas y los que se animan a caminar kilómetros y kilómetros para cumplir alguna promesa o para agradecerle al Lirio de la Patagonia.

En esa semana también los hoteles del Valle Medio agotan sus reservas porque los fieles llegan de todos lados y necesitan un lugar para dormir. Esta cantidad de gente que visita Chimpay le aporta un importante flujo de dinero a la economía de esa región de Río Negro.

Pero todo esto que sucede desde hace años, esta vez deberá esperar. Es que el riesgo de contagio en agosto será alto y los organizadores no se quieren arriesgar.

Después de evaluarlo con la comunidad de Chimpay les comunicamos que ante la pandemia que vivimos no abandonamos nuestro peregrinar cómo todos los años al Santuario del Beato Ceferino Namuncurá, sino que este año no lo haremos a fines de agostos sino el 7 y 8 de noviembre

Fue el Obispo de Viedma, Esteban Laxague quien confirmó que la ceremonia este año no será en agosto, sino en noviembre. "Después de evaluarlo con la comunidad de Chimpay les comunicamos que ante la pandemia que vivimos no abandonamos nuestro peregrinar cómo todos los años al Santuario del Beato Ceferino Namuncurá, sino que este año no lo haremos a fines de agostos sino el 7 y 8 de noviembre", adelantó.

"No debemos achicarnos, ni angustiarnos, ni abandonar los proyectos y sueños que generan vida y esperanza. Él nunca dejó de lado el proyecto de ser útil a su gente", reflexionó Laxague.

El 26 de agosto se conmemora el nacimiento de Ceferino, quien es considerado por la Iglesia Católica como beato. Precisamente la fecha elegida tiene relación con un nuevo aniversario de la beatificación, el 11 de noviembre de 2007.