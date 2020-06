"Hasta un 40% menos de tránsito" entre Río Negro y Neuquén

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras habló del resultado de las restricciones de circulación con Neuquén, se mostró satisfecha y aseguró que coordinan muchas estrategias con el gobernador Omar Gutiérrez. Y se mostró "conmovida por la gente que la está pasando mal".

"Estamos esperando la confirmación de los números pero podemos hablar de hasta un 40% de disminución de tránsito. Esto lo evaluamos como algo muy positivo. Solamente están transitando las personas que tienen que transitar y que están habilitadas para ello. No se transita para pasear. No se transita para cosas que no sean esenciales", explicó Carreras durante una visita al Parque Tecnológico en Bariloche.

Para la gobernadora es primordial "mantener un mayor control sobre la situación epidemiológica de un lado y del otro. Estamos hablando muy seguido con Omar Gutiérrez y coordinando las estrategias".

Sobre la pandemia, Carreras hizo un resumen de cómo se afrontó en la provincia: "Nosotros estamos con presencia del virus desde el primer momento. Pudimos detectar personas que se contagiaron y desde entonces estamos manejando muy bien la situación. Así lo entendemos. Es muy bueno el trabajo de los epidemiólogos. Con gran destreza están detectando los casos positivos y a partir de ahí todo el trabajo de aislamiento para evitar la propagación del virus en forma descontrolada".

La mandataria confió que está "conmovida por la gente que la está pasando mal". Y remarcó que "es importante respetar las medidas sanitarias. Hay que cuidarse, evitar los encuentros innecesarios. Todos deseamos ver a nuestros amigos y familiares, pero en este momento no se puede".

Destacó que "transitamos con un sistema de salud fuerte que viene resistiendo y no se colapsa. Creo que esto, por un lado, es tarea de los equipos de salud. Y por el otro, de la población que está acompañando este proceso con enorme paciencia y un gran sufrimiento. Lo que tenemos que saber es que si hoy estamos en una buena situación es precisamente porque no hemos liberado todas las actividades y no estamos en los naturales niveles de movimiento".

Con respecto al futuro del turismo, Carreras manifestó que "estamos trabajando en el diseño de la vuelta. Para ese retorno tenemos distintas estrategias. No tenemos fecha aún porque tenemos que ir viendo la evolución de la pandemia en nuestro territorio. Primero se piensa en la vuelta de un turismo regional. Luego será el momento del turismo nacional. Y posteriormente, lo antes posible, pensaremos en el internacional"