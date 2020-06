La pandemia hace agua en Río Negro, dicen

José Luis Berros, diputado del Frente de Todos, junto a sus pares de bancada María Inés Grandoso, Pablo Barreno, Daniela Salzotto, Ignacio Casamiquela, Luis Noale, Alejandro Marinao y Ramón Chiocconi, presentó este lunes un pedido de informes.

Fue dirigido a la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad con el fin que se detalle el personal asignado a la ciudad de General Roca, distribuido por agrupamientos y escalafones. El pedido busca establecer la cantidad de efectivos policiales de la Regional aislados preventivamente en el contexto de la pandemia de COVID 19. “Vemos que hay cada vez menos policías en la calle. Roca es la segunda ciudad más importante de la provincia y trasladan personal a Valcheta. La misma situación se da en Allen y en Las Perlas,” señaló el legislador a Radio La Super de Roca.

Asimismo, solicitaron que se informe cual es la cantidad de policías que se encuentran con tareas pasivas o readecuación de tareas, especificando cual es el tipo de tareas asignadas.

Sobre la situación sanitaria de la provincia Berros manifestó que “la política del gobierno de Río Negro con respecto a la pandemia está haciendo agua. Estamos en casi 400 casos. Hoy en cuanto a contagios la provincia se ubica por arriba de Santa Fe o Córdoba que tienen millones de habitantes y acá tenemos 800.000 habitantes”

Consultado sobre la situación de Roca que es hoy la ciudad con mayores casos de positivos señaló que “el contagio comunitario se da porque no hay control del estado provincial. No se busca al familiar del contagiado. Eso es lo que está pasando en Roca. No buscaron achatar la pirámide y no se le puede echar la culpa a la gente. El estado debe estar presente, finalizó Berros