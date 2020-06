Murió una nena en un incendio en Barrio Obrero

Una niña de 11 años falleció a causa de un incendio en el Barrio Obrero de la ciudad de Cipolletti. En la vivienda la pequeña se encontraba con su papá y dos hermanitos.

La nena quedó atrapada en la casa ubicada en la manzana 17, y falleció en el siniestro. El padre y los hermanitos pudieron ser rescatados por los vecinos del lugar, luego llegó la ambulancia y los bomberos, quienes atendieron y trasladaron a los heridos con quemaduras de consideración.