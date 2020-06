Bake Off: acusan a la pastelera viedmense

El ex gobernador Weretilneck consideró que Agustina es un orgullo rionegrino.

La foto de los cuatro semifinalistas del reality Bake Off que elije al gran pastelero.

Bake Off, el popular reality emitido por Telefe, llegó a la recta final y no tendrá a la rionegrina Agustina Fontela peleando por el título. Fue la última eliminada, pero esto no apiadó a los fanáticos que en las redes sociales la acusaron de falsear su curriculum para ingresar al certamen ya que es pastelera profesional.

Los seguidores del reality encontraron fotos de Agustina preparando chocolates en la Expo Patagonia Pastel, una exposición de pastelería profesional realizada en Neuquén. Las imágenes corresponden a septiembre de 2018 y junto a las postales, Fontenla había escrito: "Les dejo un poco de lo que fue este increíble fin de semana a puro chocolate”.

Al mismo tiempo, se ve a la última eliminada de Bake Off junto al equipo de pasteleros que participó del evento. “Hermosa experiencia la de este fin de semana en Neuquen… Gracias a los profesionales de primer nivel con los que compartí esta experiencia”, sumó en el epígrafe.

Si bien Fontenla quedó eliminada en las semifinales que se disputaron el domingo pasado, los seguidores del programa decidieron denunciar el hecho en las redes sociales porque transgrede una de las reglas básicas del concurso: que los participantes sean cocineros amateurs.

Leyenda

Precisamente tras la eliminación, el ex gobernador Alberto Weretilneck le dedicó un posteo en sus redes sociales: "quiero felicitar @agus,bakeoof la gran pastelera rionegrina que conquistó el corazón de los argentinos,con sus verdaderas obras de arte en el programa Bake Off. NUnca olvidó sus orígenes, en todo momento mencionó Río Negro y San Antonio Oeste, su ciudad, que próximamente la reconocerá como Embajadora del Golfo. Felicitaciones Agus por seguir tus sueños y representarnos de gran manera. Sos un motivo de orgullo rionegrino".

El caso de Fontenla se suma al de Samanta Casais, quien trabajó como pastelera en el famoso restaurante de San Telmo, “Café de San Juan” y cocinó en Tarde Xtra, un magazine de C5N. Resta saber si la producción del programa tomará cartas en el asunto, medidas disciplinarias o simplemente mirará para otro lado considerando que el ciclo ya esta en su faceta final, ya que termina el domingo 5 de julio.

Cabe recordar que días atrás, Samanta fue el blanco de todas las críticas -incluida la de Fontenla- por mentir en su CV al omitir que tenía una serie de cursos de pastelería profesional en su haber: de hecho, cursó y se recibió de chef hace varios años en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG).