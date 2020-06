Jacobacci en alerta: son 28 las personas contagiadas

Hace exactamente una semana, cuando toda la atención del gabinete de Salud estaban puestas en como se extendía el brote de Roca a Cervantes y los número que crecían por segunda ve en Bariloche, sorprendía la aparición de un infectado de covid-19 en Jacobacci. Siete días después la cosa está mucho peor: 28 infectados y un estricto cordón sanitario que no permite que nadie entre ni salga de la localidad.

Hay muchas dudas con respecto a cómo se inició el brote, y otras tantas en cuanto al pico de contagios. Es que sorprende la rapidez con la que creció la curva: el jueves pasado había sólo un caso; el viernes ya eran 7; el sábado eran 13; el domingo, 14, el martes, 20; y el miércoles, 28.

El hospital de Dr. Rogelio Cortizo es el más importante de la Línea Sur, teniendo en cuenta los 7.200 habitantes de la ciudad, tiene 43 camas y es de complejidad 4B. Ante casos graves de urgencia, los enfermos son derivados a Bariloche, a unos 250 kilómetros o a Roca, a casi 400. De hecho un paciente covid positivo que presentaba complicaciones respiratorias, fue enviado al Hospital Ramón Carrillo antes que el cuadro empeore. Luego fueron enviados tres pacientes más que permanecen internados por su gravedad.

En el hospital de Jacobacci hay 8 internados, por presentar factores de riesgo, según informó en un parte de prensa la dirección. En tanto que 16 son los que están internados en el hotel Candilejas, el lugar destinado para los pacientes sin síntomas. Precisamente, hubo quejas de algunos familiares de enfermos porque durante los primeros días no tenían artículos de limpieza ni ropa de cama limpia en este lugar.

Aunque desde Salud hacen referencia que el nexo epidemiológico está identificado y al menos los primeros 13 casos correspondían a contactos estrechos familiares, hay muchas dudas en la comunidad. Es que algunos de los enfermos hablan de contagios en el mismo hospital.

Empecé con tos y como tuve neumonía hace unos años, fui al hospital, por unas manchitas en los pulmones me dejaron internada, recién al tercer día me hisoparon por las dudas. Eramos cuatro personas internadas, todos en habitaciones distintas

Verónica Santana fue la tercera persona en ser detectada. Actualmente está internada sin síntomas en el hotel Candilejas. Ella relató que no tuvo contacto con las personas contagiadas. "Empecé con tos y como tuve neumonía hace unos años, fui al hospital, por unas manchitas en los pulmones me dejaron internada, recién al tercer día me hisoparon por las dudas. Eramos cuatro personas internadas, todos en habitaciones distintas".

Otro de los casos es un adulto mayor que vive en un geriátrico donde no tuvo contacto con familiares ni visitas. El viernes fue llevado al hospital porque tenía tos y luego del hisopado le dio positivo. Inmediatamente se le realizaron los test al resto de los adultos mayores que viven en el Hogar de Ancianos San José y al personal y todos dieron negativos. Por lo que las sospechas vuelven a caer en el hospital.

El martes a la noche el ministro de Salud Fabián Zgaib llegó a la localidad y después de reunirse con el personal especializado del hospital y con el intendente Carlos Toro, fue que de manera conjunta decidieron instrumentar un cordón sanitario por una semana para tratar que no colapse el hospital.

Si bien los vecinos del pueblo les brindaron apoyo a los enfermos, el miedo se apoderó de ellos ante la suba del número de contagios. Las autoridades sanitarias dicen que hay muchas enfermos que aún no fueron detectados y que el operativo cerrojo en la localidad recién evidenciará resultados la semana próxima.