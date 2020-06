Cordón sanitario en Jacobacci

Se reunió esta mañana el Ministro de Salud, Fabian Zgaib con el intendente de Jacobacci, Carlos Toro. Se decidió avanzar en la implementación de un cordón sanitario a partir del aumento de casos positivos de Covid -19

La medida regirá a partir de la medianoche y por siete días.

“Todos los comerciantes deben entender que por los próximos siete días no podrán salir”, señaló Toro. “Sera estricto, no podrá salir nadie ni entrar nadie. Debe entenderse. No habrá excepciones. Todos deben comprender la situación. Si queremos parar esto debe ser estricto el cordón sanitario”, expresó Toro

Desde las 9 y hasta las 15 horas se estableció como horario de salida para compras en supermercados. Y de acuerdo a la terminación del DNI

En tanto el ministro Fabián Zgaib señaló que hay 20 casos hoy en la localidad. Y el nexo es un solo caso, está todo alrededor del mismo brote. Es por eso que se está aislando a todos los contactos estrechos.

Zgaib expresó que la decisión del cordón sanitario se tomó a partir de la tasa de duplicación. “Tenemos 20 casos en 4 días”, señaló. Y para preservar el sistema de salud. “No estamos exentos de que existan más casos. Pero el crecimiento de positivos no debe poner en riesgo el sistema de salud. Hoy no hay problemas. La única herramienta que tenemos para frenar los casos es la restricción de la circulación”, finalizó Zgaib

La gente de otras localidades que necesite entra a Jacobacci deberá cumplir con el aislamiento de 14 días.