Se movilizaron por la municipalización de Las Perlas

Los vecinos de Las Perlas se movilizaron en caravana ayer por la tarde, por las calles del barrio, exigiendo soluciones finales a los reclamos que vienen llevando adelante desde hace años. Piden que se atiendan sus necesidades de Salud Pública, Educación, electricidad, agua, calefacción, transporte público y asistencia económica general por la falta de trabajo que en este contexto de pandemia se ha agravado mucho.

La convocatoria fue realizada vía redes sociales y tuvo una importante adhesión de vecinos, aquellos que no pudieron asistir en vehículos particulares, mostraron su participación saliendo a la vereda con las cacerolas en la mano cuando la movilización pasó frente a sus casas.

Los integrantes de este barrio insisten en que ya, los más de 17 mil habitantes que poseen, son muchos más de los que tienen otras localidades rionegrinas que han alcanzado la categoría de municipio y, según entienden, este paso les permitiría acceder más fácilmente a la solución de muchos de los problemas que sufren ya que con un presupuesto propio podrían gestionarse las obras que tanto anhelan. Las principales falencias que sufren son en materia de Salud, Educación y Seguridad; y la falta de respuestas por parte del Gobierno de Río Negro los condena a depender directamente de muchos de los servicios públicos de la ciudad y provincia de Neuquén.

En materia de seguridad, el destacamento caminero al lado del puente carretero sobre el río Limay, resulta totalmente insuficiente para la enorme extensión de Las Perlas; exactamente lo mismo sucede en materia de salud, donde para ser atendidos en la salita asistencial del barrio muchas veces deben esperar semanas por un turno y si sucede una emergencia deben pedir ayuda al SIEN de Neuquén. Respecto a la educación pública, los vecinos aún no cuentan con una institución de educación media acorde a sus necesidades, y prácticamente todos los adolescentes deben asistir a clases en colegios del barrio Valentina Sur de Neuquén; Las Perlas sólo cuenta con un jardín de infantes, una escuela primaria, una institución educativa evangélica y otra de oficios.

En una de las convocatorias a la movilización, hecha a través de un comunicado publicado en un grupo de Facebook, se ve claramente que los miembros de Las Perlas ya no se reconocen como integrantes de un barrio más allá de la balsa, sino que se consideran un pueblo con sus correspondientes subdivisiones barriales:

"Vecinos de Balsa Las Perlas.

No es necesario recordarle a ningún vecino, salvo excepciones, que tenemos muchas dificultades de todo tipo. Salud pública, educación pública, electricidad, agua, calefacción, transporte público y situación económica general por la falta de trabajo. Y encima de estos faltantes, la discriminación, el descuido y abandono de quienes nos deberían cuidar.

Cuarentena no significa silencio y quietud por soluciones que no vendrán si no nos hacemos oír. En este caso el silencio no es salud.

Para hacernos ver y escuchar, convocamos a todos los habitantes de Balsa Las Perlas a una caravana en auto, motos, bici.

Lunes 8 de junio, 16 hrs. Concentramos en la parada de Costa Esperanza. Esquina Daniel Vielma.

Salimos de la garita del Barrio Costa Esperanza, nos movilizamos hacia el Este, hasta las Cinco Esquinas. Retornamos hacia el Oeste hasta la parada del cole en el Barrio Río Sol y volvemos hacia el Este, hasta la garita del Barrio Costa Esperanza, lugar en el que desconcentramos.

IMPORTANTE: Todo el mundo con barbijo, sólo dos personas en cada vehículo, una adelante y otra atrás, una persona por moto o cuatri. Todo el mundo con barbijo y respetando las distancias. NO es un paseo. No es una vuelta por el pueblo. Es una acción para hacernos oír por nuestras necesidades.

Todos los vehículos pueden ser intervenidos con carteles y banderas con nuestros reclamos por salud las 24 hrs, módulos alimentarios, regularización eléctrica y leña como lo más urgente en este tiempo.

Quienes organizamos, por experiencia y responsabilidad, somos muy estrictos en el cumplimiento de las exigencia y normas. Tenemos que cuidarnos entre todos porque el gobierno y otros, está esperando a que cometamos un error para acusarnos de todo. Aunque en realidad no nos pueden acusar de nada.

Barrio Costa Esperanza."