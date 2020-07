Médicos denuncian desidia en el manejo del hospital Covid-19

El hospital Bouquet Roldán es uno de los dos nosocomios públicos de la ciudad de Neuquén destinados -junto al Castro Rendón- desde marzo, cuando recién se declaró la pandemia, a la atención de pacientes Covid-19. De una internación estándar de 29 camas se pasó a unas 50, aproximadamente. Se ordenó una capacitación inmediata a médicos y enfermeros, situación que el plantel aceptó, pero al mismo tiempo, advirtió que no podría sostener en el corto plazo sino se incorporaba recurso humano. El viernes a la noche dio positivo un médico y el servicio colapsó. A él se sumó, un integrante del servicio de limpieza.

El cierre de internación clínica ofició de un pesado velo que se corrió en cuestión de horas, pero que ya amenazaba con hacerlo desde marzo. “No nos consultaron, fue una decisión totalmente verticalista, pero aceptamos, nos preparamos y nos arriesgamos para defender el hospital, convertido en institución sede Covid. No sirvió de nada. Estamos indignados”, comentó un médico del lugar que, por obvias razones, pide preservar su identidad. “Ya sabemos lo que ocurre cuando se denuncia que las cosas no funcionan en Salud, hay mucha sensibilidad”, abonó una enfermera, que se sumó de manera espontánea a la ronda de consultas realizada por este diario.

Lo cierto es que ésta, no es la primera crisis del Bouquet Roldán. Ya ocurrió con el cierre de Pediatría hace dos años, disfrazado de remodelaciones pero que también desnudó la falta de personal. Ahora, la pandemia los sorprendió con sólo 6 médicos, pues una de las profesionales debió abandonar la nave Covid por ser considerada de riesgo. Con esta realidad, se optó por un esquema recomendado en estos casos: dos equipos diferentes que no se crucen en la jornada, de manera de preservar el servicio si existen contagios.

“El problema es que en el hospital recibimos todos los casos, los estacionales con problemas respiratorios que son sospechosos y los que dan Covid positivos también. En este contexto, una médica se contagió -no se sabe aún si fue extrahospitalario- hace 18 días. Por lo tanto, esos dos equipos que organizamos terminaron trabajando de manera dispar y cruzada, pues uno tenía 2 médicos y el otro 3. Era imposible llegar al final del día, entonces un médico de uno de los equipos ayudaba en la tarde al otro y así siguieron los días”, comentó una de las fuentes consultadas.

Al “socorrerse” entre ambos equipos, por la falta de personal, ocurrió en la noche del jueves, lo previsible: uno de los médicos también dio positivo. “Fue un hallazgo, porque está asintomático, pero nos hicimos hisopados ante el riesgo latente. También dio positivo una chica del servicio de limpieza. Y con estos resultados, fue evidente el cierre porque no podíamos sostener el servicio. Fuimos cayendo de a uno, muy triste. Todo esto da mucha bronca, no nos cuidaron”, explicó la doctora, con muchos años de experiencia, y sobre todo, reconocida entre sus pares. No sólo del Bouquet Roldán, sino también del hospital Castro Rendón. Otro de los profesionales consultados coincidió: “hay una actitud de desidia, muchos caciques y pocos indios, y ahora indios enfermos”, graficó.

De la ronda de interrogantes y diferentes fuentes consultadas, este diario pudo concluir que la crisis interna de este hospital refleja una realidad que se repite en otros nosocomios, incluso del interior neuquino. Y remite a un conflicto de larga data, que algunos encasillan en el polémico convenio colectivo de trabajo. “A nosotros, los profesionales, no nos representan los gremios. El convenio rompió con todo nuestro trabajo, la única manera de llegar a fin de mes es acumular guardias”, explicó una de las médicas. Y esta, es quizás la puntilla del velo revelado en esta crisis: en la composición salarial de los profesionales de salud del sistema público, tiene tanto peso la compensación ordinaria como la extraordinaria. Dicho en criollo: las guardias son las que engrosan el salario de los médicos, representan, casi la mitad de su remuneración mensual. Si no se dota un servicio de los recursos necesarios, se recarga el personal con trabajo extraordinario. Si el servicio en cuestión es considerado clave como una internación en plena pandemia, como fue el caso del hospital Bouquet Roldán, los profesionales no sólo pasaron de hacer 4 a 9 guardias, sino que, además, ahora en “cuarentena” obligada por los casos positivos, deben permanecer aislados en sus hogares. Conclusión: cobrarán la mitad del sueldo. La médica, la de más experiencia y la de más ira contenida, fue contundente: “No somos héroes, no queremos aplausos, sólo queremos trabajar”.

El descontento era tal, que algunos rumores ganaban terreno este viernes y no se descartaba una reapertura del conflictivo servicio de internación, en las próximas horas. Por lo pronto, desde la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Organización de Establecimientos del Ministerio de Salud de Neuquén, se anunció que el Policlínico ADOS, que disponía de camas para pacientes Covid, reabre sus puertas. Como se recordará, fue esta institución fue cerrada, luego del brote generado el 8 de junio pasado, que incluyó a pacientes y personal de salud.