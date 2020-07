Por la pandemia se perdió más de una masa salarial completa

Río Negro recurrió a un préstamo de Nación para poder afrontar el pago de salarios en el mes de julio y aún no comenzó el cronograma del medio aguinaldo, que se abonará en cuotas desde el próximo viernes. Por falta de recursos fue imposible juntar los 3.800 millones de pesos que permitieran pagar todo junto. Y fue la propia gobernadora Arabela Carreras que reconoció una pérdida de ingresos de unos 4 mil millones desde marzo hasta ahora.

Carreras, quien tuvo una marcada caída de imagen en los últimos meses, explicó que se conjugan distintas variables, debido a que Río Negro tiene diversificada su economía, por lo que el estancamiento no ha afectado de igual forma a todos los sectores.

“Hay sectores económicos de la provincia que continuaron su actividad en un 70%, en todo lo que hace a la cadena alimenticia. Lo que es agroindustria, siguió con cierta ralentización, pero tuvimos operativos muy exitosos”, sostuvo y ejemplificó que la pesca, Alpat y la minería "se han mantenido, pese a la crisis. Por lo tanto la realidad es variada”.

“De todos modos, nuestros ingresos han caído, tanto en la recaudación propia, como a partir de la caída de la coparticipación, en el orden de los 4 mil millones de pesos en tres meses. Esto implica más de una masa salarial perdida de manera irrecuperable, en este periodo que llevamos de pandemia”, agregó.

Río Negro tampoco pudo afrontar el pago de los intereses del Plan Castello, por lo que está en default. La gobernadora aseguró que se priorizan las erogaciones para la atención sanitaria, la seguridad y lo social. Esta caída de ingresos "nos coloca en una situación de fragilidad. Estamos viendo cuando son las obligaciones, venimos cumpliendo en tiempo y forma en términos generales”.

“Pese a esto, acompañamos a los municipios para que puedan afrontar sus obligaciones, por eso estamos coparticipando todos los ingresos que provienen de Nación en forma extraordinaria, los cuales han sido muy generosos. Nos sentimos muy apoyados por el gobierno nacional y queremos que los municipios puedan afrontar sus obligaciones”, indicó la mandataria rionegrina en conferencia de prensa.

Finalmente, comentó que su gestión apoya fuertemente al sector privado en todo lo que está al alcance de la provincia. “Prácticamente no se está cobrando impuesto a las actividades que no están trabajando o que han sido muy afectadas, los sectores más sensibles. Hemos incorporado a los jardines maternales, que no son muchos, pero afectan transversalmente a las familias y estamos elaborando una propuesta para ellos”, concluyó.