La lluvia también complica a barrios cipoleños

Los asentamientos y gran parte de la ciudad de Cipolletti están afectados por el temporal de lluvia que no permite el escurrimiento de las calles, generando anegamientos e inundaciones en los hogares más humildes.

Esta mañana la situación estaba controlada pero en el transcurso de las horas y hasta las 17:30 Protección Civil junto a la secretaría de Desarrollo Humano tuvieron más de 77 intervenciones en Costa Norte y Sur, Puente 83 Norte y Sur, Barrio Don Bosco, 2 y 10 de Febrero, 4 de agosto, y Bella Vista.

Por su parte Lila Calderón referente de los barrios Obrero A y B, afirmó que hay vecinos autoevacuados y otros que no pueden salir por el anegamiento de las calles, ante esta situación están pidiendo que los camiones que están desagotando las calles lo hagan también en las viviendas inundadas pero “no van, no sé cuál es el motivo por el cual no van” dijo Calderón.

La titular de Desarrollo Humano y Promoción Comunitaria, Viviana Pereira, informó a este medio que se evacuaron a 4 personas, todas mayores, una mujer y su hijo con discapacidad y un hombre también con un de sus hijos de barrio Nuevo y 2 de Febrero.

Pereira además dijo que otras seis familias estaban en condiciones de ser evacuados pero no quisieron dejar sus viviendas. El panorama más complicado es en las tomas 2 y 10 febrero, allí se dificulta la asistencia debido a la cantidad de agua que limita llegar a los hogares que solicitan ayuda o patrullar la zona.

A las familias que se están asistiendo se les dan leña, nylon, frazadas y en algunos casos colchones. En cuanto a la situación de los evacuados, que son trasladados al estadio municipal Pereira aclaró que está presente Salud Pública en el contexto de la Covid- 19.