“La situación de los hoteleros en Río Negro es caótica”

Algunos sectores de la economía manifestaron su preocupación por no poder volver a trabajar. Es el caso de los gastronómicos y el de los Hoteleros que aún en Roca, Cervantes y Huergo no pueden abrir sus puertas. En este sentido el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de los Valles de Río Negro, Eduardo Serdoch, señaló que “la situación de los hoteleros es caótica. No podemos subsistir más. En la actualidad son más de 60.000 las suspensiones o los despidos del sector en todo el país porque tenemos ingreso 0”

Sobre la situación en la provincia, Serdoch expresó que “en Río Negro la situación es muy mala. En Roca 9 locales gastronómicos ya cerraron y 2 hoteles van a cerrar sobre fin de mes”

Noticias Relacionadas Weretilneck propone bajar impuestos en ciudades turísticas

A partir de estos cierres la oferta hotelera será casi nula. “No se puede sostener un negocio con una facturación muy baja y un costo de personal muy alto porque los que podemos seguimos pagando sueldos, sino hacemos arreglos con el personal”, sostuvo.

La situación de los hoteleros es caótica. No podemos subsistir más. En la actualidad son más de 60.000 las suspensiones o los despidos del sector en todo el país porque tenemos ingreso 0

Roca es la ciudad mas problemática. Cipolletti tiene buena capacidad hotelera sin embargo trabaja al 7%. Muchos de esos hoteles trabajan con empresas petroleras. Ahora como esa industria no trabaja no ocupan los hoteles

“Hace cuatro meses que los comercios se están destruyendo y hemos recurrido permanentemente a las autoridades municipales, provinciales y nacionales. Pedimos el socorro a nuestro sector con la quita de impuestos; nuestras actividades no pueden seguir esperando los tiempos parlamentarios, necesitamos con urgencia que se apruebe una Ley de Emergencia Turística que incluya: ATP actualizados, paliativos impositivos y asistencia financiera” expresó Serdoch.

Zona de desastre

La ley que aprobó la legislatura de Río Negro y declaró zona de desastre a Bariloche no incluye al sector de hoteleros. “No nos incluye. Hicimos la protesta en la gobernación. Se lo dijimos a Carreras y nos prometió una serie de beneficios como el pago de ingresos brutos o inmobiliario en 12 meses. Pero de esta manera solo posponemos la agonía. No nos condonan los impuestos los prorrogan nada más”, agregó.

Hace cuatro meses que los comercios se están destruyendo y hemos recurrido permanentemente a las autoridades municipales, provinciales y nacionales. Pedimos el socorro a nuestro sector con la quita de impuestos, nuestras actividades no pueden seguir esperando los tiempos parlamentarios, necesitamos con urgencia que se apruebe una Ley de Emergencia Turística

Ciudades Turísticas

En tanto sobre el proyecto del senador Alberto Weretilneck que contempla “ciudades turísticas con una serie de beneficios impositivos, Serdoch no se mostró en acuerdo.

“No estamos de acuerdo. Nos reunimos con Weretilneck y con la senadora García Larraburu y le dijimos que no estamos de acuerdo con sectorizar la emergencia. Estamos todos en emergencia. Es un error sectorizar por ciudades o puentes turísticos”, concluyó.