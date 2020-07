Dueños de salones de eventos pidieron subsidios

La pandemia trajo consecuencias económicas impensadas. Ahora son los locales de salones de eventos los que piden asistencia para no tener que cerrar. Mariana Urraco es la propietaria del salón El Castillo y hace 4 meses no puede trabajar.

Esta mañana decidieron salir a reclamar. Con la distancia necesaria se manifestaron en la oficina del gobierno de Río Negro. “La situación es complicada. Estamos cerrados, sin facturar, sin ayuda de nadie desde que empezó esto. Algunos ya cerraron sus puertas otros seguimos subsistiendo. En Roca ya cerraron 4 salones de 19 que estaban trabajando antes de la pandemia. El resto estamos viendo. Es un rubro difícil para reinventarse”, sostuvo.

Desde la municipalidad de General Roca se anunció créditos a tasas 0 a los comerciantes que no pueden abrir por efectos de la pandemia. Urraco señaló que “sobre los créditos a tasas 0 no obtuvimos nada. Está todo en tratativas con un banco. Pero pasaron 20 días y el banco no nos llama”

Y en esta economía de pandemia un rubro que no trabaja afecta a otros sectores. “Si el salón de eventos no trabaja hay otra personas que también dejan de brindar servicios: pasteleros, catering, decoración, fotografía, DJ , alquiler de vajillas y sillas, un montón de gente que tampoco puede trabajar”, expresó Urraco

Pese a la necesidad de trabajar, también entienden que el regreso sería complicado.

“Sabemos que en los salones de eventos se realizaría una reunión masiva y no podemos abrir todavía. No pedimos abrir sabemos que hay muchos casos positivos en Roca. Lo que pedimos es una ayuda económica. Con un crédito nos endeudamos más de lo que estamos. Queremos subsidios. Vemos que un montón de sectores pudieron acceder como los jardines. Esperamos la misma suerte”, finalizó Urraco