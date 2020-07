Río Negro aportará dinero a los jardines maternales

Es otro sector de la economía que no puede volver a trabajar: los jardines maternales. Con el objetivo de sostener la actividad y sobre todo los puestos de empleo, Río Negro brindará una ayuda económica a los Jardines Maternales. Es un aporte de $150.000 destinados a cada uno de los 43 jardines existentes en el territorio provincial, en los cuales trabajan 195 empleados.

Será un aporte no reintegrable que llegará a los jardines en los primeros días de agosto, anunció la gobernadora Arabela Carreras. Destacó que “a través de esta medida específica para el sector se dará respuesta a las necesidades generadas por la sensible situación como consecuencia de la pandemia de COVID-19, a partir de la cual estas instituciones han permanecido cerradas y por lo tanto no tienen ingresos de cuotas.

"El objetivo es que estas instituciones puedan mantener su actividad hasta tanto se normalice la situación y no se pierdan fuentes de empleo por las consecuencias de la pandemia”, finalizó Carreras