Encadenado, le pide al MPN volver a trabajar al municipio

Se llama Julio, de 54 años y asegura haber sido militante del MPN de “toda la vida”. Dijo que en la gestión de Horacio Quiroga le rescindieron el contrato que lo vinculaba al municipio, y espera que la actual administración de Mariano Gaido le restituya su puesto laboral. Y por eso se encadenó este miércoles en la puerta del palacio municipal.

“Hace un tiempo, gracias a Pancho Baggio, me hice el preocupacional, salió todo bien, pero no me han convocado para trabajar”, comentó Julio a 24/7 Canal de Noticias.

“Nunca me llamaron; soy militante del MPN y trabajé para las campañas de Omar Gutiérrez y para Gaido, para poder entrar a trabajar, pero hasta ahora son promesas incumplidas. No me gusta hacer esto, pero quiero recuperar mi trabajo”, afirmó.

El hombre señaló que estuvo trabajando bajo contratos en la municipalidad durante 16 años, y que fue desvinculado por razones gremiales durante la gestión del ex intendente Quiroga. Llevó su reclamo al ámbito judicial pero obtuvo una resolución desfavorable.

También indicó que hizo tareas de vigilancia, y que fue designado delegado y que su contrato fue rescindido cuatro meses antes de su finalización.

“Soy militante del MPN desde hace 32 años; soy nacido y criado en Neuquén; desde los 5 y hasta los 16 años vendí diarios acá en el monumento a San Martín y quiero recuperar mi trabajo y mi antigüedad”, dijo finalmente.