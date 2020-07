Rucci pide “sinceramiento” en el sector petrolero

En una extensa charla, el ex intendente de Rincón de los Sauces y actual secretario administrativo de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, abordó temas de actualidad que atraviesan al sector hidrocarburífero y a la sociedad en general. El dirigente petrolero se mostró preocupado por el pico de contagios de COVID 19 en el área metropolitana de Neuquén. También advirtió sobre algunos puntos débiles del nuevo protocolo diseñado para los trabajadores del petróleo. Durante la charla analizó la situación en la que se encuentra el sector. Advirtió que hay empres que están con serios problemas. El ex intendente dijo que se hace necesaria y urgente la convocatoria a una mesa de análisis en la que estén todos los protagonistas de la actividad. Remarcó que es necesario que todos cedan un poco en sus pretensiones de manera de evitar un mayor daño. A continuación parte del diálogo mantenido con Rucci

Periodista: ¿Hay cierta inquietud en el sector petrolero, por el protocolo que les tocó?

MR: No, en realidad el protocolo en líneas generales está bien. Hay 2 observaciones que nosotros hicimos. Se lo acercaron a nuestro secretario general, Guillermo Pereyra, lo vimos en comisión directiva, trabajamos sobre el protocolo que nos habían enviado, antes de que saliera. Hicimos las observaciones que no nos parecían bien.

P.: ¿Qué es lo que preocupa?

MR.: Hablaba de personal eventual y nos parecía que era una situación de riesgo, porque las personas que venían de zonas de contagios comunitarios, qué tareas tan esenciales tenían que hacer como para poner en riesgo al resto de poblaciones.

P.: ¿Por ejemplo?

MR.: Por ejemplo, si tenían que trasladarse a lugares que todavía no había contagio comunitario. Nosotros pedímos que no se realizara de esa manera. Otra de las cosas era que ellos, el Comité de Crisis o de Emergencia, de ellos, iban a ser oidas solamente las operadoras. Algo que tampoco nos parecía, porque creo que tendría que haber, por lo menos, una opinión médica, en todo esto, ¿no?, y poderlo discutir. Pero, bueno, no sé si lo habrán puesto, y si lo tomaron en cuenta lo que nosotros le dijimos.

P.: ¿Hoy cómo está funcionando el protocolo en la zona caliente, en Rincón, como portal de ingreso a los yacimientos?

MR: Y nosotros le hemos pedido a las operadoras que traten de no traer gente de lugares que son de contagio comunitario. Les hicimos algunas sugerencias, como que en todo caso, de ser tan necesario, un día antes o dos días antes de tomar el diagrama que tendrían que tomar, se les hiciera un hisopado, para que ellos eviten, lo que quieren evitar, que es la cuarentena de 14 días, y después tenga 14 días trabajando. Fueron algunas de las sugerencias que nosotros hicimos.

P.: ¿Cómo están trabajando las grandes operadoras?

MR: La mayoría de las empresas no han tenido problema. Nosotros, por ejemplo, podemos hablar donde tuvimos un caso con Chevron, y se está tratando de que no venga absolutamente nadie de lugares de riesgo comunitario, de contagios de riesgos comunitarios. Con Exxon lo mismo. Bueno, por ahí el problema lo estamos teniendo con YPF, que nosotros entendemos de que no es necesario, no hay tareas tan esenciales o no hay otra persona que lo pueda hacer, como para poner en riesgo a toda una población. Pero, bueno, esa es la discusión que por ahí tenemos con la operadora y la sugerencia que le hicimos a provincia.

P.: ¿Es como que tienen la puerta abierta para el ingreso permanente de casos positivos?

MR: Y, si no lo vas a controlar, y los vas a exceptuar… ellos ponen como prueba de no ser portador las declaraciones juradas. En Buenos Aires, pasó que la mitad de las personas que hicieron las declaraciones juradas, mintieron. Entonces, no podemos creer solamente en una declaración jurada que hizo los 14 días de aislamiento en su casa, porque en la mayoría de los casos son mentiras. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de que al resto de los compañeros, si alguien viene del lugar de contagio comunitario, se le haga el protocolo que corresponde. Y si no quieren esperar los 14 días, se puede hacer un hisopado, donde nos dé tranquilidad, que el que ingresa, el que ingresa como un personal esencial, venga sano. ¿Cuál es el problema de eso? Pero, bueno, no hay esa voluntad.

P.: ¿Hay un discurso, para la ocasión y hay un análisis duro puertas adentro sobre la situación por la que atraviesa el sector petrolero?

MR: Yo personalmente creo que hay un discurso y un aprovechamiento de la situación. Porque nosotros tenemos mucha gente parada y resulta que hay operadoras que están haciendo trabajar a su propia gente como si fueran inmunes al Covid. Nos parece que se podría hacer con responsabilidad la actividad, y nosotros estamos dispuestos a colaborar. En esto del nuevo protocolo que sacó provincia, nosotros hicimos nuestras observaciones, pero entendemos que nos tienen hacer parte. En definitiva, los que están en el campo trabajando, haciendo que la actividad se mueva, son trabajadores petroleros, y hablo también de trabajadores jerárquicos. Hablo de todos los que tenemos que componer la actividad petrolera. Creo que con cuidado y con responsabilidad se puede hacer, pero vemos que en algunas operadoras se está aprovechando de esta situación para algún beneficio propio.

P.: ¿Cuál es la situación por estos días?

MR.: Tenemos mucha gente parada, pero resulta que la gente de las operadoras, no hay ninguna que esté parada. Entonces, esto da a pensar algunas cosas, ¿no? Nosotros como organización sindical en la cabeza de nuestro secretario general hemos hecho el mayor esfuerzo para colaborar; no solamente con las operadoras o en la actividad, con el gobierno provincial, con el gobierno nacional. Hemos entendido que estamos en una situación muy difícil, y lo hemos entendido y no hemos tratado de sacar ningún provecho de todo esto, al contrario, nos hemos puesto a la par entendiendo la situación. Pero a mí, en lo personal, me parece que detrás de esto no hay algo claro.

P.: ¿Qué es lo que no está claro?

MR.: Yo entiendo que la actividad tiene que funcionar, entiendo que la provincia tiene que recaudar en regalías, pero también entiendo que hay un montón de gente que… nosotros representamos a más de 100 mil personas, porque tenemos 25.000 trabajadores, una familia tipo se compone de 4 personas, rondamos las 100 mil personas, que no las están teniendo en cuenta. Es como que primero hagamos lo que nos conviene y después vemos qué pasa con los trabajadores. Me parece que se tiene que parar con esto de que el hilo se corta por lo más fino. Me parece que nos tenemos que sentar a la mesa, que tenemos que ser claros y sinceros, y tenemos que sacar adelante toda esta situación entre todos. Ahora, si tenemos los pícaros y los vivos que se piensan que de esta situación van a sacar algún tipo de provecho, que sepan que nosotros nos damos cuenta, que nosotros estamos llevando la situación como corresponde; pero hay cosas que no, no… a mí en lo personal no me cierran, y creo que a nuestro secretario general tampoco y al resto de la comisión tampoco. Así que sería cuestión de que nos sentáramos todos a sincerarnos en una mesa y ver de qué manera podemos sacar la actividad petrolera, las empresas, los trabajadores y la provincia adelante toda esta situación.