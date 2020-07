En Roca hay 99 enfermos y cinco en estado grave

La situación en Roca continúa siendo crítica. Es que la tasa de positividad no baja y la ciudad quedó a un solo enfermo de llegar al centenar de pacientes activos. Las restricciones continúan pero ante la falta de cumplimiento por parte de los vecinos, los números de contagios crecen.

De los 11 casos nuevos confirmados por el Ministerio de Salud de Río Negro, 9 son de Roca, donde se testearon 24 personas y se confirmaron 2 altas. El índice de positividad del 45%, se mantiene altísimo con cifras similares a grandes urbes con circulación de virus comunitaria como Buenos Aires o el AMBA.

Con respecto a la situación sanitaria de la ciudad que tiene 99 casos activos, de ellos 5 están en terapia intensiva graves y con asistencia respiratoria mecánica. La secretaria de Salud explicó que "la mayoría de los contagios son contactos estrechos que dieron positivo. Si aparece el contagio es porque algunas de las medidas del distanciamiento social no se están cumpliendo. Si nos mantenemos a más de 1,5 metro del otro, usamos el tapaboca, no compartimos mate o botellas, no nos abrazamos, no nos damos besos, usamos alcohol en gel o nos lavamos las manos, no nos vamos a contagiar el virus".

Los otros casos confirmados hoy son una mujer de Cervantes y otra de Bariloche.

En la provincia ya suman 1008 casos teniendo en cuenta los curados, los 45 fallecidos y los 186 activos: 99 de Roca, 22 de Bariloche, 20 de Huergo, 11 de Allen, 11 de Cervantes, 8 de Villa Regina, 5 de Cipolletti, 5 de Jacobacci, 3 de Cinco Saltos y 2 de Río Colorado.