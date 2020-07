Si todo resfrío es coronavirus, no alcanzarían los testeos

Hoy fue el día de más contagios en Argentina, desde que se declaró la pandemia: 3.604 casos. Confirmaron además 51 muertes. En el mapa nacional, Neuquén ocupa el 6° lugar de casos confirmados, podio que mantiene Buenos Aires y CABA, luego siguen Chaco, Río Negro y Córdoba. A estas cifras, se sumó la semántica de parte de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti: “Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario”. La primera pregunta que cruzó el país, de punta a punta, fue casi obvia: ¿puede el sistema de salud responder esa demanda?. ¿Cuál es la realidad de Neuquén?.

“Ese criterio es inaplicable en la Ciudad”, avisó el ministro de Salud Porteño, Fernán Quirós y explicó por qué no se puede aplicar: “Nosotros de confirmar por positivo o por negativo, al positivo lo llevamos a un hotel y al negativo no. Es un concepto absolutamente correcto para epidemias, pero a los fines del COVID en la Ciudad de Buenos Aires ese concepto no aplica de manera apropiada”.

Según Vizzotti, los médicos que forman parte del programa DetectAR se encontraron con una situación muy común: “muchas personas que contrajeron la enfermedad subestiman síntomas leves y eso es peligroso, porque sin saberlo pueden estar contribuyendo a la propagación del virus”. Y agregó: “de 17 mil personas que presentaron algún tipo de síntoma compatible con un resfrío, el 95% tenía COVID-19. El 5% restante presentó distintos tipos de virus relacionados a la influenza y a las gripes estacionales”.

¿En Neuquén, es posible realizar ese número de testeos?, se interrogó a diferentes referentes del Sistema de Salud provincial (se sabe que éste es integrado tanto por el sistema público de salud, los privados como las obras sociales). Ante tanta sensibilidad “política” a las críticas recientes, las fuentes consultadas pidieron mantener sus declaraciones en off. En Neuquén, las autoridades admiten que hacen alrededor de 230 muestras diarias en el Laboratorio provincial, descendiendo levemente ese número los fines de semana. Además, hay otros 4 laboratorios privados autorizados. “En promedio por día, cada laboratorio hace unos 60 testeos, si hay un brote como ocurrió con el caso ADOS o Balsa Las Perlas, puede llegar ese número a 100. Pero el problema es que el 95% de las obras sociales no reconocen este estudio”, indicaron.

Un ejemplo. Si un particular en Neuquén tiene síntomas como señala Vizzotti, llama al 0800 333 1012 y pide que le hagan el test porque en rigor, cumple con el primer criterio de caso sospechoso de coronavirus, es decir, que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37.5°C o más; tos; dolor de garganta y/o dificultad respiratoria. Si en lugar de un particular, son 20, 50, 100 o más, porque los síntomas son similares a los de la gripe (una enfermedad también viral y que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año), ¿el sistema puede atender esa demanda?.

Según la información brindada por el Comité de Emergencia provincial, realizando un corte al martes 7 de julio, la provincia procesó 7.959 muestras desde que se declaró la pandemia, el 19 de marzo pasado. En esas casi 8 mil muestras -aclara el comunicado- se incluye el total de casos investigados, las muestras reprocesadas para confirmar resultados y las muestras reiteradas para dar el alta definitiva. Es decir, puede tratarse de varias muestras en una misma persona, aplicando el protocolo necesario para confirmar o descartar.

Actualmente en Neuquén, la vigilancia se realiza siguiendo 3 estrategias: la tradicional; la centinela y la DetectAR, que se lleva a cabo en barrios y puentes de acceso. Los barrios donde se aplica este último control son sólo de la capital neuquina (Almafuerte, Valentina Norte Rural, Nueva Esperanza, Parque Industrial, Confluencia, San Lorenzo Norte, Progreso, Valentina Sur, Don Bosco, Villa Florencia), más las zonas de influencia geográfica del Hospital Heller y el Hospital Bouquet Roldán.

“Definitivamente no podemos responder desde el Sistema, imagine que, además tenemos sumamente resentido al personal de salud, por los mismos contagios”, confió otra de las fuentes consultadas. Sólo en las últimas 48 horas, se confirmaron 29 casos en Neuquén, de los cuales casi la mitad corresponden a trabajadores de Salud, tanto de Aluminé, como de Plaza Huincul y Cutral Co.