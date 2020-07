La restricción en los puentes seguirá hasta el 17

Los gobiernos de Neuquén y de Río Negro decidieron mantener la severa restricción de tránsito vigente en los puentes que unen ambas provincias, hasta el 17 de este mes, inclusive, por lo que solo podrán pasar entre provincias quienes tengan permisos de circulación como trabajadores esenciales.

"Luego de dialogar y analizar la situación epidemiológica regional con la gobernadora de Río Negro, @ArabelaCarreras, extendimos hasta el viernes 17 de julio inclusive, la restricción de circulación recíproca, consensuada y temporal que rige para los puentes interprovinciales", comunicó por Twitter Omar Gutiérrez, el gobernador neuquino.

No hay mayores misterios en la lógica de la decisión tomada por Gutiérrez y Arabela Carreras: prima la evaluación de la curva de cantidad de casos de contagios, que sigue en su pico desde que comenzara la pandemia. Si es efectivo o no separar a neuquinos de rionegrinos, todavía no está demostrado científicamente, y posiblemente nunca se demuestre.

Lo cierto es que en los controles sanitarios del tránsito en puentes interprovinciales, nunca se han registrado casos sospechosos. Solo se ha actuado frente a ciudadanos que no reunían los requisitos establecidos en la documentación.