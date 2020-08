Gastronómicos de Roca no dejarán ingresar políticos

"No dejaremos ingresar a ningún político de ningún nivel " dicen los gastronómicos

La situación sanitaria también complica la situación económica. La apertura de algunas actividades como los gimnasios trajo cierto alivio. Sin embargo, otros rubros esperan la aprobación de los protocolos correspondientes para volver a trabajar. Esta mañana Fernando Fayad de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de los Valles de Río Negro señaló en Radio La Super de Roca que “nos sentimos muy perjudicados porque hace 150 días no podemos trabajar. Bariloche tiene más casos y tiene apertura gastronómica, Allen tiene apertura, Villa Regina también y nosotros acá en Roca no tenemos posibilidades de abrir. Ahora el 17 se cumplen 5 meses que no tenemos ingresos. Es por eso que fuimos a ver al abogado Leandro Aparicio para que nos asesore y nos diga que podemos hacer. Nos sentimos discriminados. La gente quiere trabajar, yo tengo 20 empleados que tienen miedo de perder sus puestos”, señaló.

Nos sentimos muy perjudicados porque hace 150 días no podemos trabajar. Bariloche tiene más casos y tiene apertura gastronómica, Allen tiene apertura, Villa Regina también y nosotros acá en Roca no tenemos posibilidades de abrir

Y Fayad advirtió “Nosotros no desconocemos el problema sanitario que tenemos. Vamos a apoyar las medidas hasta el 17 de agosto. Pero ese día vamos a abrir los locales. Tengamos o no permiso vamos a abrir”

No dejaremos ingresar a los políticos. Haremos uso del derecho de admisión, no queremos que vengan a nuestros locales. Ningún político de ningún nivel. Son los que pudieron trabajar y no hicieron nada para darnos respuestas

Indicó que “hace mucho tiempo presentamos los protocolos para trabajar y nadie nos dio respuestas. Con mesas distanciadas, alcohol en gel, registro de la temperatura. Todo eso lo propusimos. Necesitamos trabajar, una apertura. Yo banqué estos meses endeudándome mucho. El gobierno nacional nos ayuda con los Programas de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Pero me endeudo todos los días. Hoy vence la primera cuota del crédito 24 y estoy en la misma o peor condición de cuando lo tome. La gente de provincia se preocupa más por el turismo de Bariloche acá también hay turismo. hemos hecho 1000 notas y nunca nos dieron respuestas".

Fayad también señalo que “no dejaremos ingresar a los políticos. Con el derecho de admisión no queremos que vengan a nuestros locales. Ningún político de ningún nivel. Son los que pudieron trabajar y no hicieron nada para darnos respuestas”.